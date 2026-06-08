Kitchen Impossible verabschiedet sich mit Staffelbestwert

In der aktuellen Staffel von Kitchen Impossible erreichte die Sendung mit dem Best Friends Finale erstmals einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Auch das anschließende Programm von Kabel Eins und andere Sonntagsformate konnten zum Teil höhere Quoten erzielen, während der Tatort wie gewohnt dominierte.

Die diesjährige Staffel der Kochshow Kitchen Impossible war mit einigen Herausforderungen konfrontiert, da Stammmoderator Tim Mälzer aufgrund einer Reduktion seiner Beteiligung lediglich in der Hälfte der Folgen zu sehen war, was sich in leicht rückläufigen Einschaltquoten bemerkbar machte.

Das Finale in der Special Edition Best Friends, in der Mälzer gegen Matthias Diether und Anton Schmaus antrat, bildete jedoch einen gelungenen Abschluss und bescherte der Sendung den höchsten Marktanteil der Staffel. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 11,4 Prozent erreicht, was erstmals einen zweistelligen Wert in dieser Staffel darstellte. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 8,8 Prozent Marktanteil gemessen, ebenfalls ein Bestwert.

Insgesamt verfolgten durchschnittlich 0,81 Millionen Zuschauer die Folge, was einem Gesamtmarktabteil von 4,6 Prozent entsprach; lediglich zum Staffelauftakt im April, als die TV-Nutzung generell höher lag, wurden noch mehr Zuschauer erreicht. Direkt im Anschluss setzte Kabel Eins die Doku-Serie Zwischen Meer und Maloche - Arbeiten wo andere Urlaub machen fort, die nach einer insgesamt eher enttäuschend verlaufenen Staffel zum Finale hin ebenfalls eine Steigerung verzeichnen konnte.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen stieg auf 4,1 Prozent, was den bisherigen Höchstwert für diese Sendung darstellt. In der Altersgruppe 14 bis 59 Jahre wurden hingegen nur 2,6 Prozent Marktanteil erzielt, die Gesamtreichweite belief sich auf 0,37 Millionen Zuschauer. Es folgte Yes, we camp! bei Kabel Eins, das mit 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls bessere Werte als in den vorherigen Ausgaben erreichte; bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Wert bei 3,0 Prozent.

Eine Woche vor dem Staffelende erreichte die Sendung eine Gesamtzuschauerzahl von 0,47 Millionen. Anschließend konnte Abenteuer Leben am Sonntag mit 5,2 Prozent Marktanteil in der jüngeren Zielgruppe und 3,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen überzeugen. RTL sah nach einem starken Sportnachmittag und Vorabend mit The Expendables 4 einen soliden Prime-Time-Abend. Der Actionfilm lockte im Schnitt 1,48 Millionen Zuschauer vor den Bildschirm und erzielte Marktanteile von 9,4 Prozent (14-49) beziehungsweise 10,1 Prozent (14-59).

ProSieben setzte auf Gladiator II und erreichte durchschnittlich 1,17 Millionen Zuschauer mit Marktanteilen von 9,1 Prozent (14-49) und 7,4 Prozent (14-59). Sat.1 hingegen konnte mit der Komödie You're cordially invited - Ihr seid herzlich eingeladen nicht mithalten; die Marktanteile beliefen sich auf lediglich 4,2 Prozent (14-49) und 3,7 Prozent (14-59) bei einer Gesamtreichweite von 0,42 Millionen.

Damit lag Sat.1 sogar noch hinter RTLzwei, wo der Klassiker Und täglich grüßt das Murmeltier 0,45 Millionen Zuschauer erreichte, allerdings in der jüngeren Zielgruppe nur auf 3,0 Prozent Marktanteil kam (14-59: 3,5 Prozent). Wie üblich dominierte am Sonntagabend der Tatort sowohl bei jüngeren als auch älteren Zuschauern, trotz der Ausstrahlung einer Wiederholung. 4,45 Millionen Krimifans schalteten einen alten Fall mit Kommissar Borowski ein, was Marktanteilen von 20,6 Prozent am gesamten Publikum, 18,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 15,7 Prozent in der Kernzielgruppe entsprach.

Das ZDF setzte hingegen auf die Wiederholung der Serie Ein Sommer auf Elba und erreichte im Schnitt 3,2 Millionen Zuschauer bei einem soliden Marktanteil von 14,8 Prozent. Alle genannten Daten basieren auf den vorläufig gewichteten Auswertungen von AGF SCOPE in der Version 1.9, basierend auf dem Bewegtbildmarktstandard





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