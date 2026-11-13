KitschKrieg boykottiert 1Live-Krone wegen mangelnder Deutschsprachigkeit

Das Produzententrio KitschKrieg distanziert sich von 1Live und boykottiert die Preisverleihung am 3. Dezember. Der Vorwurf: Zu wenig deutsche Musik im Programm. Die Hintergründe.

Das deutsche Produzententrio KitschKrieg hat den Boykott der 1Live -Krone für den 3. Dezember im Bielefelder Lokschuppen angekündigt. Die Musiker Christoph Erkes und Christian Meyerholz sowie Nicole Schettler begründen diesen Schritt mit dem Vorwurf, der Radiosender 1Live fördere deutsche Musik nur rhetorisch, ignoriere sie aber im tatsächlichen Programmablauf systematisch. Die Preisverleihung des WDR -Senders findet am 3. Dezember statt, was das Trio als widersprüchliches Verhalten gegenüber heimischen Künstlern interpretiert.

Statistische Analyse des Programmablaufs

KitschKrieg hat die Programmierung des Senders im November quantitativ überprüft, um die Vorwürfe zu untermauern. Am 10. November wurden insgesamt 363 Songs im Programm von 1Live gespielt. Davon waren nur 34 Titel deutschsprachig, was einem Anteil von weniger als zehn Prozent entspricht. Diese wenigen deutschen Lieder wurden zudem zu einem erheblichen Teil in den Nachtstunden gesendet, was die Reichweite der Botschaft deutlich einschränkt.

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Das Trio rechnet diese Zahlen als Beleg dafür ab, dass der Sender deutsche Künstler ausnutze, ohne sie aktiv zu unterstützen. In der Kritik steht insbesondere die Diskrepanz zwischen der Werbung für die eigene Preisverleihung und der realen Musikauswahl im Radioprogramm. Die Aussage des Trios fällt deutlich aus: "Cool. Danke für nichts."

Dominanz internationaler Interpreten

Neben der mangelnden Quote an deutscher Musik kritisieren die Produzenten die starke Präsenz internationaler Stars im Senderprogramm. Namen wie David Guetta, der 59 Mal gespielt wurde, und die Band Major Lazer dominieren den Airplay. Dies steht im Gegensatz zum eigenen Ansatz von KitschKrieg, die eigenständig Musik zu veröffentlichen und so die Szene zu beleben.

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Die Musiker werfen dem Sender vor, die Reichweite deutscher Interpreten für eigene Werbezwecke zu nutzen, während die Musik selbst im Programm kaum bis gar nicht vorkommt. Dieser Umgang wird als heuchlerisch dargestellt. Gleichzeitig verweist das Trio auf internationale Vorbilder, insbesondere Frankreich, wo private Musiksender gesetzlich verpflichtet sind, mindestens vierzig Prozent französischsprachige Musik zu spielen.

Boykott der Nominationen und persönliche Kritik

KitschKrieg ist für die 1Live-Krone in zwei Kategorien nominiert: als "Bester Alternative Act" und mit dem Hit "Gut genug" in der Kategorie "Bester Song". Der Song "Gut genug" stand zwei Wochen auf Platz eins der deutschen Single-Charts und erzielte zudem virale Erfolge in den USA. Eine Zusammenarbeit mit Shirin David und Rayan Djima hat zu diesem Erfolg geführt. Trotzdem lehnen die Produzenten jede Auszeichnung ab.

Der Boykott ist eine klare politische Stellungnahme innerhalb der Musikindustrie. Die Produzenten erklären, dass sie keine weiteren Kooperationen mit dem Sender suchen. "Macht es einfach alleine, genau wie wir", lautet die Aufforderung an den Sender. Zum Abschied richtet sich ein direkter Vorwurf gegen die Gegenseite: "Wir sind genauso wenig Fans von euch, wie ihr von uns."

Folgen und Ausblick für die Musikszene

Der Konflikt zwischen KitschKrieg und 1Live verschärft die Debatte um die Förderung deutschsprachiger Musik im Radio. Die Forderung nach einer gesetzlichen Quote, wie sie in Frankreich gilt, rückt durch die Veröffentlichung der Statistiken weiter in den Vordergrund. Kritiker argumentieren, dass der freie Markt allein nicht ausreiche, um lokale Künstler nachhaltig zu unterstützen.

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Die Entscheidung des Trios, die Preisverleihung zu meiden, zeigt, wie stark die Beziehung zwischen Künstlern und Sendern von gegenseitigem Respekt und fairer Behandlung abhängt. Für die 1Live-Krone am 3. Dezember im Lokschuppen bedeutet dies einen symbolischen Verlust, da eine der profiliertesten deutschen Bands den Event boykottiert. Die Zuschauer müssen nun abwarten, wie der WDR auf diese öffentliche Konfrontation reagiert.