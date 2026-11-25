Tennisstar Alexander Zverev steht erneut unter Druck: Brenda Patea, Ex-Freundin und Mutter seines Kindes, geht juristisch gegen ihn vor.

längst um mehr als Siege und Niederlagen. Während der Tennisstar an der Spitze der Weltrangliste angekommen ist, flammt erneut ein alter Konflikt auf:Alexander Zverev beim Match gegen Carlos Alcaraz am 22.

November 2026. Zverev soll Ex-Partnerin bei einem Streit unter anderem körperlich misshandelt haben Worum geht’s? Nach seinem Sieg bei den French Open im Juni dieses Jahres, soll Zverev der französischen Sportzeitung „L’Équipe“ in einem Interview gesagt haben: „Ich habe alles getan, was ich konnte, und meine Unschuld wurde bewiesen“. Mit diesem Satz bezog er sich auf das Gerichtsverfahren, das er mit seiner Ex-Freundin geführt hatte.

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Sie hatte ihn im Oktober 2021 wegen Körperverletzung angezeigt. Der Vorwurf: Er soll sie bei einem Streit unter anderem körperlich misshandelt haben. Zverev bestreitet die Vorwürfe. 2024 wurde das gerichtliche Verfahren mit Zustimmung von Patea gegen eine Geldauflage eingestellt. Zverev zahlte 200 000 Euro: einen Teil an die Staatskasse, einen weiteren an gemeinnützige Einrichtungen. Für Zverev gilt somit die Unschuldsvermutung.