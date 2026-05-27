Klage gegen Bayer wegen Monopolstellung bei gentechnisch verändertem Maissaatgut eingereicht

Bayer sieht sich mit einer Zivilklage in Missouri konfrontiert, die dem Konzern wettbewerbswidrige Monopolpraktiken bei gentechnisch verändertem Maissaatgut vorwirft. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.

Eine Zivilklage gegen den Chemie- und Pharmakonzern Bayer wegen illegaler und wettbewerbswidriger Praktiken ist in den USA eingereicht worden. Der Kläger, das Saatgutunternehmen Latham Quality aus Iowa, wirft Bayer vor, den US-Markt für gentechnisch verändertes Maissaatgut monopolisiert zu haben.

Dadurch habe der Konzern 'Hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden, unrechtmäßig erwirtschaftete Dollar' eingenommen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Klageschrift. Die Klage wurde bei einem Bundesgericht im US-Staat Missouri eingereicht und strebt eine Sammelklage sowie eine dreifache Entschädigung für die erlittenen Schäden an. Konkret geht es um das Maissaatgut mit der Bezeichnung NK603, das gegen das weit verbreitete Unkrautvernichtungsmittel Roundup resistent ist.

Bayer habe den Markt für dieses Saatgut kontrolliert und Wettbewerber an der Entwicklung generischer Versionen gehindert, so der Vorwurf. Dies habe die Kosten für Landwirte und unabhängige Saatgutfirmen in die Höhe getrieben. In der Klageschrift heißt es weiter: 'Bayer hat die Macht, die Marktpreise zu kontrollieren und den Wettbewerb auszuschließen. Tatsächlich tut das Unternehmen das auch.

' Die Klage stützt sich auf US-Kartellrecht und fordert ein Ende der vermeintlichen Monopolstellung. Bayer wies die Vorwürfe am Mittwoch umgehend zurück. Das Unternehmen erklärte, die Anschuldigungen seien unbegründet und man werde vor Gericht darauf reagieren.

'Die Märkte für Betriebsmittel und Maissaatgut sind wettbewerbsfähig, fair und vielfältig', teilte Bayer mit. Der Konzern betonte, dass Landwirte in den USA eine breite Auswahl an Saatgut und Pflanzenschutzmitteln hätten. Bayer habe den US-Saatguthersteller Monsanto 2018 übernommen und sehe sich in den USA bereits mit Tausenden anderen Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Roundup konfrontiert. Der Gewinn in der Agrarsparte Crop Science, zu der auch das Saatgutgeschäft gehört, stieg im ersten Quartal um 17,9 Prozent auf drei Milliarden Euro.

Die Klage kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Regierung von US-Präsident Donald Trump verstärkt gegen wettbewerbswidriges Verhalten in den Lebensmittel-Lieferketten vorgehen will. Experten sehen die Klage als Teil eines größeren Trends, bei dem Landwirte und kleinere Saatgutunternehmen gegen die Marktmacht großer Agrarkonzerne vorgehen. Bayer steht in den USA nicht nur wegen des Saatgutgeschäfts unter Druck, sondern auch wegen der zahlreichen Roundup-Klagen. Sollte die Sammelklage zugelassen werden, könnte sie erhebliche finanzielle Folgen für den Konzern haben.

Die landwirtschaftliche Branche beobachtet das Verfahren mit großer Aufmerksamkeit, da es wegweisend für die künftige Wettbewerbslandschaft auf dem Saatgutmarkt sein könnte





handelsblatt / 🏆 113. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bayer Klage Monopol Maissaatgut Wettbewerb

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klage gegen Cloud-Abgabe: Der Verband CISPE zieht in Italien vor GerichtDie Ausweitung der Geräteabgabe auf die Cloud bedroht laut CISPE den europäischen Binnenmarkt und führt zu einer Doppelbesteuerung digitaler Infrastrukturen.

Read more »

Nach AfD-Klage: Saarbrücker Stadtratswahl ist ungültigSaarbrücken (lrs) - Der Saarbrücker Stadtrat muss neu gewählt werden: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes hat die Wahl zum Stadtrat vom 9.

Read more »

Landgericht Stuttgart weist Millionen-Klage gegen Porsche abStuttgart - Im Streit um den Untergang des Autofrachters „Felicity Ace“ hat das Landgericht Stuttgart eine Klage gegen den Sportwagenbauer Porsche

Read more »

Autohersteller: Landgericht Stuttgart weist Millionen-Klage gegen Porsche ab2022 ist ein Autofrachter nach einem Brand gesunken. Im Anschluss forderten Eignerin und Versicherer einen Millionen-Schadenersatz von Porsche. Nun gibt es eine erste Entscheidung.

Read more »