1.600 Eilanträge im Monat, kaum Zeit für reguläre Klagen: NRW-Sozialgerichte geraten durch KI-Anträge unter Druck. LSG-Präsident Jens Blüggel schlägt eine Gebühr für solche Eilverfahren vor.

1.600 Eilanträge im Monat, kaum Zeit für reguläre Klagen: NRW-Sozialgerichte geraten durch KI-Anträge unter Druck. LSG-Präsident Jens Blüggel schlägt eine Gebühr für solche Eilverfahren vor.

Essen - Angesichts einer dramatischen Welle von KI-unterstützten Eilanträgen vor Sozialgerichten schlägt der Präsident des NRW-Landessozialgerichts, Jens Blüggel, eine 15-Euro-Eingangsgebühr für solche Verfahren vor. Eine solche sehr maßvolle Gebühr könne helfen zu überdenken, ob der Weg zum Gericht wirklich schon erforderlich sei, sagte Blüggel der Deutschen Presse-Agentur. Der Vorschlag sei mit den LSG-Präsidenten der anderen Bundesländer abgestimmt. Das NRW-LSG habe dazu bereits einen konkreten Gesetzentwurf für das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgelegt.

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"Die Situation ist aus dem Ruder gelaufen", sagte Blüggel. "Wir können keinen Rechtsschutz für alle mehr leisten. Das kann nicht richtig sein.