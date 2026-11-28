Kulturmanager Stefan Schmidtke sieht in Ostdeutschland Nachholbedarf bei der privaten Kulturfinanzierung. Zwar gebe es auch hier Unternehmer, die sich für Kultur engagieren. 'Aber es sind zu wenige.'

Kulturmanager Stefan Schmidtke sieht in Ostdeutschland Nachholbedarf bei der privaten Kulturfinanzierung. Zwar gebe es auch hier Unternehmer, die sich für Kultur engagieren.

"Aber es sind zu wenige. " Chemnitz - Angesichts von Sparzwängen bei Land und Kommunen steht der Kultursektor nach Einschätzung des Kulturmanagers Stefan Schmidtke vor einer längeren Durststrecke. "Letztlich läuft es darauf hinaus, dass sich öffentliche Gelder auf die Sicherung bestehender Institutionen der Hochkultur wie Museen und Theater konzentrieren", sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur dpa. Und selbst da werde abgebaut.

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"Bei allem anderen - Festivals, einzelne Projekte und so weiter - herrscht im Moment Land unter. " Schmidtke, der das Programm von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025 verantwortet hat, schätzt, dass diese Phase sieben bis zehn Jahre dauern werde. "Dann brechen hoffentlich wieder bessere Zeiten an, wie Ende der 2000er Jahre. " Für Ostdeutschland sieht der 58-Jährige Nachholbedarf bei der Beteiligung von Unternehmen an der Kulturfinanzierung.