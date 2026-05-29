Klara Bühl bleibt dem FC Bayern treu, obwohl internationale Topklubs an ihr interessiert waren

Nachdem Klara Bühl Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte, hat sie ihre Zukunftsplanung konkretisiert. Die 25-Jährige wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen, obwohl zahlreiche internationale Topklubs an ihr interessiert waren. Im Gespräch mit dem SID bestätigte die Nationalspielerin, dass sie sich bewusst gegen einen Wechsel entschieden hat.

Nachdem Klara Bühl Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte, hat sie ihre Zukunftsplanung konkretisiert. Die 25-Jährige wird auch in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen, obwohl zahlreiche internationale Topklubs an ihr interessiert waren.

Im Gespräch mit dem SID bestätigte die Nationalspielerin, dass sie sich bewusst gegen einen Wechsel entschieden hat.

"Ich habe mich bewusst dafür entschieden zu bleiben – trotz der Angebote aus dem Ausland, die sehr lukrativ waren. Vor allem aus England, wo viel investiert wird, um gute Spielerinnen zu holen und die Liga attraktiv zu machen.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klara Bühl FC Bayern Internationale Topklubs Champions-League-Titel England Aitana Bonmatí Wunschtransfer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern drängte Coman per Whatsapp zu Bayern-AbschiedDer Abschied von Kingsley Coman vom FC Bayern verlief offenbar deutlich komplizierter als bislang bekannt. Nun sind neue Details ans Licht gekommen.

Read more »

Bayern drängte Coman per Whatsapp zu Bayern-AbschiedDer Abschied von Kingsley Coman vom FC Bayern verlief offenbar deutlich komplizierter als bislang bekannt. Nun sind neue Details ans Licht gekommen.

Read more »

FC Bayern Munich Transfer News und GerüchteDie neuesten Nachrichten und Gerüchte über die Transferaktivitäten des FC Bayern München. Informationen und Updates überchangesende Spieler, Abgänge und Neuengänge auf der Plattform des FC Bayern München. Wir begleiten Sie in den neuesten Entwicklungen der Transfer-Otages und bringen Sie die neuesten Informationen zum FC Bayern München. Folgen Sie uns und erfahren Sie mehr über die neuesten Transfergerüchte, Neuengänge und Abgänge des FC Bayern München. Abonnieren Sie den FC Bayern Munich Newsletter, um alle Informationen von uns zu erhalten. Global-themed poem, recent banking reforms parametre, launch effective commercial earth observation software. FC BYEMAR HUN Schools Scholarships, available homes for rent in kenya, remington express limited times 2023

Read more »

Gegen den FC Bayern kommt selbst die Weltbeste nicht anIn einer Zeit, in der die Fußballerinnen zunehmend aus der Bundesliga verschwinden, entscheidet sich DFB-Star Klara Bühl anders. Sie hält dem FC Bayern die Treue - zumindest vorerst. Damit gibt sie der Weltfußballerin Aitana Bonmatí einen Korb.

Read more »