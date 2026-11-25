FC-Bayern-Star Klara Bühl spricht über ihre konstante Weltklasse-Performance, ihr Mentaltraining mit Erfolgstagebüchern und warum sie keinen Druck durch Statistiken mehr empfindet.

Die Nationalspielerin Klara Bühl präsentiert sich aktuell in einer herausragenden Verfassung. Die 25-jährige Angreiferin überzeugt beim FC Bayern München in sämtlichen Wettbewerben mit torgewaltigen Leistungen und gilt als gesuchtes Talent bei den führenden Klubs Europas. In einem offenen Gespräch mit SPORT BILD blickt Bühl nicht nur auf die sportlichen Erfolge zurück, sondern enthüllt auch Einblicke in ihre private Balance und die mentalen Strategien, die ihren kontinuierlichen Aufstieg ermöglichen.

Kreativität als Ventil gegen Perfektionismus

Bühl betont, dass sie sich aktuell auf dem Spielfeld wohlfühlt und die Freude am Spiel im Vordergrund steht. Neben der fußballerischen Tätigkeit nutzt sie künstlerische Hobbys, um den Kopf freizubekommen. Sie beschreibt Keramik bemalen, Häkeln und das Bauen von Lego als wichtige Methoden, um Stress abzubauen und Kreativität auszuleben. Dabei hat sie gelernt, Perfektionismus loszulassen und kleine Fehler als Teil des Prozesses zu akzeptieren, ähnlich wie im Fußball.

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Ein markantes Beispiel für ihre Leidenschaft ist die Anfertigung eines Häkel-Koalas namens Waru, den sie für die Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland als Maskottchen für das Nationalteam gefertigt hat. Aktuell widmet sie ihre Freizeit dem Bau eines Lego-Modells des WM-Pokals der Männer. Dieser aufwändige Prozess erfordert Geduld und Zeit, doch Bühl findet Trost darin, dass nichts immer perfekt sein muss. Dieses Mindset hat sie durch Erfahrung gewonnen und lässt sich nicht mehr von der Angst vor Fehlern leiten.

Mentalcoaching und Erfolgstagebücher im Alltag

Um ihre konstante Weltklasse-Leistung über fast zwei Jahre hinweg zu sichern, setzt Bühl auf professionelle Unterstützung. Sie arbeitet mit dem Mentalcoach des FC Bayern sowie einem persönlichen Coach zusammen. Während der Vereinscoach den Fokus auf das Team und die optimale Einbindung legt, konzentriert sich der private Coach auf die individuellen Bedürfnisse der Spielerin. Diese Gespräche werden ergänzt durch praktische Übungen, die Bühl erprobt hat, um ihr Selbstbewusstsein zu festigen.

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Ein zentrales Werkzeug ist ihr Erfolgstagebuch. Die Aufgabe besteht darin, abends jedes Ereignis aufzuschreiben, das sie als positiven Erfolg wertet. Anfangs kostete dies viel Überwindung, da sich nur scheinbar kleine Dinge wie das Aufhalten einer Tür als relevant erwiesen. Dieser Prozess half ihr, auch alltägliche Handlungen wertzuschätzen und sich anzueignen. Durch das Führen dieses Tagebuchs hat sie gelernt, kleine Siege zu erkennen und daraus Stärke für das nächste Spiel zu beziehen.

Strategischer Wechsel und neue Freiheiten bei José Gomes

Die Entwicklung von Bühl wurde maßgeblich durch den Trainerwechsel unterstützt. Ihr ehemaliger Trainer Alexander Straus legte den Schwerpunkt auf die Vermittlung von Grundlagen und taktischer Disziplin. Der aktuelle Trainer José Gomes hingegen ermutigt sie dazu, offensiver zu spielen und ihre kreative sowie freche Seite auszuleben. Diese Freiheit nutzt Bühl, um besondere Momente zu schaffen und Spiele zu entscheiden, ohne sich vorherige Statistiken vorzugeben.

Früher suchte Bühl oft nach quantitativen Zielen wie Torvorlagen oder Toren, was jedoch zu unnötigem Druck führte. Sie hat diesen Perfektionismus abgelegt und genießt nun das Spiel mehr, was sich positiv auf ihre Prozente auswirkt. Ihr Leitspruch lautet "Action by action". Sie konzentriert sich ausschließlich auf die nächste Situation im Spiel und vermeidet es, zu weit oder zu groß zu denken. Dies hat ihr geholfen, das Selbstvertrauen zu entwickeln, dass sie ihr Grundniveau immer abrufen kann.

Anerkennung und Zukunftsvisionen ohne festen Rahmen

Bühl schätzt die hohe Anerkennung, die sie von anderen Sportlerinnen erfährt, besonders von Aitana Bonmatí. Als Bonmatí andeutete, Bühl zu Barcelona holen zu wollen, wenn sie einen Wechsel wünschen würde, sah Bühl darin die größte Wertschätzung, die man sich von einer Mitspielerin vorstellen kann. Der Ballon d'Or spielt in ihren Überlegungen keine aktive Rolle als Ziel. Sie empfindet die Nominierung als schöne Anerkennung, hatte aber keine spezifischen Erwartungen für das laufende Jahr.

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Angst vor der Zukunft kennt Bühl nicht. Nervosität verspürt sie lediglich in bisher unbekannten Situationen, wie beim Betreten des roten Teppichs für den Ballon d'Or. Sie hat gelernt, externe Bewertungen nicht als Antrieb, sondern als Lob zu sehen. Solange sie sich weiterentwickelt, ist sie zuversichtlich, dass sie den einen oder anderen solchen Preis gewinnen könnte. Bis dahin fokussiert sie sich darauf, sich im Spiel zu verbessern und den Moment zu genießen, ohne sich auf feste Grenzen oder Ziele zu versteifen.