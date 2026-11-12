Klare Regeln für Lichterfahrten: Brandenburg legalisiert Advents-Traktor-Konvois

Brandenburgs Verkehrsminister Robert Crumbach regelt die Teilnahme an Traktor-Lichterfahrten neu. Ab sofort gelten in der Prignitz und Uckermark sichere und rechtssichere Vorgaben für die beliebten Weihnachtskonvois.

Im Land Brandenburg hat die beliebte Tradition von geschmückten Traktor-Konvois vor Weihnachten ab sofort eine verbindliche rechtliche Grundlage erhalten. Brandenburg s Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) hat in Potsdam bekanntgegeben, dass die Teilnahme an diesen Adventsfahrten nun unter festgelegten Sicherheitsstandards erlaubt ist. Dieser Schritt schließt eine lange bestehende graue Zone im Straßenverkehr ab und bietet sowohl den Veranstaltern als auch den Aufsichtsbehörden eine klare Handhabe für die Zukunft.

Minister Crumbach legalisiert Traktor-Konvois

Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD) hat offiziell bestätigt, dass Lichterfahrten in Brandenburg willkommen sind und unterstützt werden sollen. In einer Pressemitteilung aus Potsdam betonte der Minister, dass hinter diesen Aktionen oft engagierten Menschen stehen, die in ihrer Freizeit Fahrzeuge schmücken, Fahrten organisieren und der Region Festtagsfreude schenken. Dieses bürgerschaftliche Engagement verdiente laut Crumbach Unterstützung sowie klare Regeln, auf die sich alle Parteien verlassen können. Das Ziel der neuen Regelung ist es, Klarheit für Veranstalter und Behörden zu schaffen, ohne dabei Abstriche bei der allgemeinen Verkehrssicherheit zu machen. Minister Crumbach hat die örtlichen Behörden bereits über die neuen Rahmenbedingungen per Rundschreiben informiert, um eine einheitliche Anwendung der Vorschriften sicherzustellen.

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Sicherheitsauflagen für Lichterketten an Fahrzeugen

Ab jetzt gelten für Fahrzeuge, die an Lichterfahrten teilnehmen, strikte technische Vorgaben, die die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten sollen. Lichterketten und zusätzliche Beleuchtungselemente müssen demnach sicher und fest am Fahrzeug befestigt sein. Es ist untersagt, dass Schmuckteile herabfallen oder die vorgeschriebenen Fahrzeugleuchten sowie das Kennzeichen verdecken. Weitere Verkehrssteilnehmer dürfen durch die zusätzliche, oft farbenfrohe Beleuchtung nicht geblendet werden. Zudem ist es Vorschrift, dass die Fahrzeugabmessungen durch den Schmuck nicht wesentlich verändert werden dürfen, um die Fahrstabilität und die Einsicht für andere Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Pflicht zur Anmeldung und Abmeldung der Beleuchtung

Neben den technischen Anforderungen an die Fahrzeuge gibt es nun auch organisatorische Pflichten für die Teilnehmer und Organisatoren. Jedes Fahrzeug, das an der Lichterfahrt teilnimmt, muss eine eindeutige Startnummer tragen. Diese Kennzeichnung dient der Identifikation und der Ordnung des Konvois. Nach Beendigung der Konvoifahrt ist es zwingend erforderlich, dass die gesamte Beleuchtung für die Rückfahrt ausgeschaltet wird. Die Lichterketten und dekorativen Elemente müssen anschließend zu Hause vom Fahrzeug entfernt werden, damit das Fahrzeug bei der Fahrt nach Hause den normalen Straßenverkehrsregeln entspricht und keine Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) vorliegen.

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Konflikte zwischen Tradition und Straßenverkehrsordnung

Dieser Regelungsansatz ist notwendig geworden, weil Lichterketten an Traktoren und Lastwagen in der Vergangenheit häufig mit den strengen Vorgaben der Straßenverkehrsordnung kollidierten. In der Prignitz und der Uckermark haben sich diese Fahrten in den Tagen vor Weihnachten zu einem neuen Adventsbrauch entwickelt. Beteiligt sind nicht nur Landwirte, sondern auch viele Feuerwehren, die Polizei sowie lokale Speditionen, die mit ihren geschmückten Konvois Festtagsfreude in die Region bringen wollen. Obwohl diese Initiativen gerne gesehen wurden, fehlte es bislang an einer rechtssicheren Grundlage. Die neu geschaffenen klaren Regeln ermöglichen es nun allen Beteiligten, an dieser Tradition teilzunehmen, ohne die Sorge haben zu müssen, gegen geltende Verkehrsregeln zu verstoßen oder rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen.

Zukünftige Durchführung und behördliche Sicherung

Für die künftige Umsetzung bedeutet die Entscheidung von Robert Crumbach eine Erleichterung für die gesamte Region. Die Organisatoren sollten ihre Veranstaltungen weiterhin ordnungsgemäß bei den zuständigen Behörden anmelden. Diese Anmeldung ist wichtig, damit die Behörden bei Bedarf notwendige Sicherungsmaßnahmen durchführen können, um den reibungslosen und sicheren Ablauf der Lichterfahrten zu gewährleisten. Die klare Kommunikation durch das Rundschreiben an die örtlichen Behörden sorgt dafür, dass sowohl die lokale Verwaltung als auch die Polizei die neuen Vorgaben anerkennen und umsetzen. Damit ist der Weg frei für weitere geschmückte Traktor-Konvois, die mit Respekt vor der Verkehrssicherheit und im Geiste des Weihnachtsfestes durch die Dörfer der Prignitz und der Uckermark ziehen werden.