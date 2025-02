Eine eindeutige Kluft zeigt sich in der Debatte über den russischen Angriff auf die Ukraine zwischen den Parteien der Mitte (SPD, Union, Grüne) und der AfD. Während die AfD Russland als Partner sieht und die Waffenlieferungen an die Ukraine verurteilt, plädieren die anderen Parteien für die Unterstützung der Ukraine und eine starke europäische Antwort auf den Krieg.

In der aktuellen Debatte über den russischen Angriff auf die Ukraine offenbart sich im RTL/ntv-Quadrell eine deutliche Polarisierung zwischen SPD , Union und Grüne n einerseits und der AfD andererseits. Während AfD-Co-Chefin Alice Weidel bemängelt, dass Deutschland durch die Waffenlieferungen an die Ukraine von Russland nicht mehr als neutral wahrgenommen werde, kontert Union s-Kanzlerkandidat Friedrich Merz: „Wir sind nicht neutral.

Wir stehen auf der Seite der Ukraine, wir verteidigen die politische Ordnung, die wir haben.“ Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck betont die grundsätzlich einigkeit der Parteien der Mitte in der Ukraine-Politik, wobei lediglich die Mittel der Hilfe für die Ukraine Gegenstand der Diskussion seien. Er wirft der AfD zu enge Beziehungen zu Russland vor. Kanzler Olaf Scholz hebt die Notwendigkeit einer Reform der Schuldenbremse hervor, um nicht nur die Bundeswehr besser auszustatten, sondern auch die ukrainische Armee in Zukunft finanziell zu unterstützen. Dies müsse den Bürgern vor der Wahl klar kommuniziert werden.Bei möglichen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine plädiert der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, für ein gemeinsames Europa. „Wir müssen viel mehr Stärke zeigen“, betont er und erklärt, dass Europa bei Verhandlungen nicht nur am Tisch sitzen, sondern einen eigenen Sicherheitsplan für die Ukraine entwickeln müsse. Politiker wie Kanzler Olaf Scholz, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordern die Einbeziehung Europas und der Ukraine in Gespräche zwischen den USA und Russland über ein mögliches Kriegsende. Heusgen bezeichnet die diesjährige Sicherheitskonferenz als „in gewissem Sinne einen europäischen Albtraum“, gleichzeitig aber als „eine sehr klärende Konferenz“. Sie habe gezeigt, dass „dieses Amerika unter Trump auf einem anderen Stern lebt“, berichtet der Konferenzleiter im ZDF-'heute journal'.US-Vizepräsident J.D. Vance hat die europäischen Verbündeten auf der Münchner Sicherheitskonferenz scharf angegriffen und sie vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Kanzler Olaf Scholz schließt aus, dass es alleinige amerikanisch-russische Vereinbarungen zur Ukraine geben werde. „Wir werden das als Europäer nicht zulassen“, betont er im RTL/ntv-Quadrell. „Wir werden auch nicht zulassen, dass irgendwer vereinbart, dass die Ukraine demilitarisiert wird“, fügt er hinzu. Auf die US-Aussage, dass die Europäer nicht mit am Tisch säßen, sagt der SPD-Politiker: „Ohne uns geht es gar nicht. Natürlich haben wir da was zu sagen.“ Es könne keine Sicherheitsgarantien ohne Europäer oder über Köpfe der Ukraine hinweg geben. Er sei zuversichtlich, dass auch die USA sich nicht von der Ukraine lösen würden. AfD-Co-Chefin Alice Weidel lobt im TV-Quadrell bei RTL/ntv US-Präsident Donald Trump und dessen Vizepräsident JD Vance. „Donald Trump ist dafür genau der Richtige“, sagt sie über dessen Vorschläge für eine Friedenslösung zur Ukraine. „Wir haben Freunde in West und Ost“, sagte sie auf die Frage nach Russland.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Ukraine Russland Krieg Friedensverhandlungen G7 Sicherheitskonferenz Afd SPD Union Grüne

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

WAHL 2025/YouGov-Umfrage: Union sinkt, SPD mit AfD auf Platz zweiWAHL 2025/YouGov-Umfrage: Union sinkt, SPD mit AfD auf Platz zwei

Weiterlesen »

SPD sieh 'Brandmauer' zwischen Union und AfD gefährdetBerlin - SPD-Chef Lars Klingbeil kritisiert Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz scharf für seine Ankündigung eines veränderten Umgangs mit der AfD.'Das ist eine krasse Positionsverschiebung der Union'

Weiterlesen »

SPD-Chef: Union will mit AfD regierenDer SPD-Chef betont, dass die Union nach der Bundestagswahl eine Regierung mit der AfD anstrebe. Die von der Union vorgelegten Anträge zur Verschärfung des Asylrechts seien nicht bindend, aber die SPD und die Grünen wollen nicht zustimmen.

Weiterlesen »

Schock und Entsetzen bei der SPD nach Union-AfD-KoalitionDie Union hat mit Hilfe der AfD eine Mehrheit für einen Entschließungsantrag zum 'Zustrombegrenzungsgesetz' erreicht. Die SPD zeigt sich geschockt und entsetzt über das gemeinsame Abstimmungsverhalten der Union und der AfD, sieht es aber auch als Wahlkampffutter. SPD-Chef Olaf Scholz wirft Merz 'Wortbruch' vor und stellt die Frage, ob man dem Kanzlerkandidaten noch vertrauen kann.

Weiterlesen »

SPD und AfD legen in der Wählergunst leicht zu, Union bleibt stärkste KraftNach dem heftigen Streit über die Migrationspolitik legen SPD und AfD in einer aktuellen Umfrage leicht zu, bei der Union gibt es keine Bewegung. Die Union bleibt mit 30 Prozent stärkste Kraft. Die Befragung wurde am Donnerstag und Freitag durchgeführt.

Weiterlesen »

Merz' AfD-Kurs: SPD-Juso warnt vor Koalition mit der UnionDer Kurs von Friedrich Merz in der AfD-Frage sorgt für Aufregung in der SPD. Die Jusos warnen vor einer Koalition mit der Union und sehen die Gefahr einer Koalition mit der AfD.

Weiterlesen »