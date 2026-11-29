In Twistringen (Landkreis Diepholz) stand am Sonntag erneut der Zugang für alle zur sogenannten Traditionsabteilung des Schützenvereins zur Abstimmung. Die Anwesenden votierten beinahe einstimmig mit 'Ja'.

Mit der neuerlichen Abstimmung und den 232 Ja-Stimmen bei 236 anwesenden Stimmberechtigten sollen nun personenbezogene Begriffe in der Satzung gestrichen werden: Menschen können damit unabhängig vom Geschlecht der Traditionsabteilung beitreten.

Die Mitglieder dieser Abteilung können nach Angaben des Vereins beim Königsschießen teilnehmen. Bislang war es Tradition, dass es zwar Königinnen gab, die aber von den Königen benannt wurden und nicht deren Ehefrauen waren. Diese Frauen waren Königinnen, ohne mitgeschossen zu haben. Abstimmen durften auch die Majoretten des Spielmannszuges.

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Sie waren nach der ersten Abstimmung ausgetreten, ihr Austritt wird jedoch erst zum 31. Dezember wirksam. Sie könnten zwar auch bleiben, entschieden werden soll das aber gemeinsam. Dass es überhaupt eine zweite Abstimmung gab, ist einer Petition zu verdanken, die von 237 der knapp 860 Vereinsmitglieder unterschrieben worden war.