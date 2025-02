Klarstellung zum Stil von Prinzessin Kate: Palast betont die Wichtigkeit der Substanz

Der Kensington-Palast gab nach dem Wirbel um eine Aussage über die Kleiderwahl von Prinzessin Kate eine Erklärung ab. Der Palast betont, dass der Fokus auf den wirklich wichtigen Themen liegen sollte und Kates Kleidung nicht immer im Mittelpunkt stehen soll.

Prinzessin Kate gehört zu den beliebtesten Mitgliedern der britischen Königsfamilie. Im vergangenen Jahr machte sie ihre Krebsdiagnose öffentlich und befindet sich seitdem in Remission. Sie nimmt wieder verstärkt an königlichen Verpflichtungen teil. Dabei liegt der Fokus der Medienberichterstattung immer wieder auf ihrer Kleidung. Bei öffentlichen Terminen im Namen der Krone geht es in der Berichterstattung somit meist nur nebensächlich um ihre Wohltätigkeitsorganisationen.

In der 'Sunday Times' äußerte sich kürzlich eine Quelle aus dem Königshaus und wurde mit den Worten zitiert: 'Kate möchte, dass der Fokus auf den wirklich wichtigen Themen liegt, den Menschen und den Anliegen, die sie ins Rampenlicht rückt.' Dieses Statement löste diverse Reaktionen aus. Viele Kritiker warfen dem Palast vor, Kates Stil herunterzuspielen, während dieser eine wichtige Rolle bei der Förderung britischer Designer und der Modebranche spielt.Nach dem Wirbel meldete sich nun das Büro von Prinzessin Kate zu Wort und klärte die offizielle Richtlinie zur Veröffentlichung von Details zu ihrer Kleidung. Gegenüber dem 'People'-Magazin gab der Kensington-Palast eine Erklärung ab. Ein Sprecher teilte mit: 'In der letzten Woche habe ich zahlreiche Fragen zu einer Geschichte über die Kleidung der Prinzessin von Wales erhalten und dazu, wie der Kensington-Palast Informationen über ihre Outfits weitergibt.' Der Palast erklärte, dass er seit Jahren die Policy befolge, nicht immer Details zu Kates Kleidung preiszugeben. Zu besonderen Anlässen gebe der Palast Einzelheiten zu Kates Kleidung bekannt, aber nicht zu alltäglichen Anlässen, um den Fokus auf ihre Arbeit zu legen.





