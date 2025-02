Klartext im ZDF: Kanzlerkandidaten beantworten Fragen vom Publikum

Die vier Kanzlerkandidaten von SPD, Grünen, AfD und Union trafen sich in der ZDF-Sendung 'Klartext', um Fragen von Bürgern zu beantworten. Olaf Scholz, Robert Habeck, Alice Weidel und Friedrich Merz zeigten sich unterschiedlich im direkten Bürgerkontakt.

Friedrich Merz und Alice Weidel trafen sich kurz in der ZDF -Sendung ' Klartext ', um Publikumsfragen zu beantworten. Nicht auf dem Bild: Olaf Scholz und Robert Habeck . Wenn Olaf Scholz an Fragen vorbeiredet, Habeck nicht auf den Punkt kommt, Alice Weidel gegen das Publikum giftet und Merz ihr über den Mund fährt: Dann ist ZDF ' Klartext '. 'Danke für die Frage', sagt Olaf Scholz . Sagt Robert Habeck . Sagt Alice Weidel . Und auch Friedrich Merz bedankt sich kräftig.

Die vier Kanzlerkandidaten von SPD, Grünen, AfD und Union waren am Donnerstagabend bei 'Klartext' im ZDF und mussten sich den Fragen von Bürgern stellen. Und anscheinend gefällt es allen sehr, denn sie bedanken sich bei beinahe jeder Frage dafür. Aber im Ernst: Die Vier machen das nicht einfach so. So ein Format ist die Gelegenheit, sich bürgernah zu zeigen, das Ohr an den Sorgen der Zuschauer, nicht nur inhaltliche Punkte zu machen, dem Publikum sympathisch zu erscheinen. Das ist allen Kanzlerkandidaten gelungen, der Kanzlerkandidatin eher nicht





