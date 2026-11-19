Gloria Jieun Choi debütiert als Madama Butterfly, Maxim Emelyanychev spielt Hammerklavier mit den Berliner Philharmonikern und das Now Here Festival im Konzerthaus steht vor dem Abschluss.

Die deutsche Klassiklandschaft bietet in dieser Woche eine außergewöhnliche Mischung aus historischer Instrumentierung und zeitgenössischem Opernrepertoire. Gloria Jieun Choi übernimmt am Freitagabend an der Komischen Oper in Berlin die titelgebende Rolle in Giacomo Puccini s Drama Madama Butterfly. Parallel dazu präsentiert sich der russische Dirigent Maxim Emelyanychev als Solist mit den Berliner Philharmoniker n im Philharmonie-Gewölbe.

Emelyanychev spielt Hammerklavier bei den Berliner Philharmonikern

Der russische Dirigent Maxim Emelyanychev wechselt an diesem Abend seine Rolle und beschränkt sich auf die Solistenaufgabe am Hammerklavier. Zuvor hatte er in einem Interview verraten, dass er früher einmal sechs verschiedene Instrumente in einem einzigen Konzert mit dem Scottish Chamber Orchestra spielte, was ihm großen Spaß bereitete. Bei den Berliner Philharmonikern ist der Fokus nun jedoch klar auf seine键盘fähigkeiten gerichtet. Nach der Pause setzt er sich ans historische Hammerklavier, um das beliebte und heitere Klavierkonzert Nr. 11 in D-Dur von Joseph Haydn zu interpretieren.

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Als Chefdirigent des Barockensembles Il pomo d'oro verfügt Emelyanychev über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit historischen Instrumenten. Nach dem Klavierkonzert folgt Haydns triumphale letzte Sinfonie Nr. 104, die er einst in London komponierte. Den ersten Teil des Abends gestaltet Mozarts Hornkonzert Nr. 4. Dieses Werk entstand 1786 in der Wiener Hofmusikkapelle für Mozarts Freund und Hof-Hornbläser Johann Leutgeb. Auf den virtuosen ersten Satz folgt eine Romanze, bevor ein Jagdfinale den Teil beschließt. Für den Soloparts des Horns zeichnet Yun Zeng, der Solo-Hornist des Orchesters, verantwortlich.

Gloria Jieun Choi debütiert als Cio-Cio-San an der Komischen Oper

Das Singen war für Gloria Jieun Choi keine Fremdsprache, denn schon vor ihrer Geburt wünschte sich ihre Familie, sie eines Tages auf der Bühne zu sehen. Die Sopranistin wuchs in Seoul auf, wo beide Eltern leidenschaftliche Musikliebhaber waren. Nach ihrem Studium in Korea zog sie an die Hanns-Eisler-Musikhochschule nach Berlin. Dort etablierte sie sich als Ensemblemitglied am Staatstheater Cottbus, wo sie mehrere internationale Wettbewerbe gewann und für ihren leuchtenden Sopran sowie ihre charismatische Bühnenpräsenz gelobt wurde.

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Choi verfügt über eine beeindruckende Bandbreite im Repertoire. Zu ihren Stärken zählen sowohl italienische Opern als auch Mozart's Zauberflöte, Richard Strauss' Rosenkavalier und Wagners Der Ring des Nibelungen. Nun debütiert sie an der Komischen Oper in der Titelpartie der Cio-Cio-San in Madama Butterfly. Die musikalische Leitung hat Yi-Chen Lin übernommen, während Andrea Breth die Regie führt. Breths Inszenierung, die für eine poetische Bildsprache bekannt ist, hatte bereits 2024 beim Festival d'Aix-en-Provence Premiere.

Kulturelle Brücken durch das Konzept Han

Für Choi ist Musik eine universelle Sprache, deren ausgedrückte menschliche Gefühle zeitlos und weltweit ähnlich sind. Ihre koreanische Kultur hilft ihr dabei, Brücken zwischen unterschiedlichen Welten zu schlagen. Der Begriff Han steht in ihrer Heimat für ein tiefes Gefühl, das sich aus Schmerz, Trauer und Sehnsucht mit innerer Stärke verbindet. In der Musik von Giuseppe Verdi oder Puccini findet sie ähnliche Emotionen wieder, die sie als Koreanerin intensiv ausdrücken kann. Dies verleiht den Figuren eine ganz persönliche Tiefe.

Die japanische Geisha Cio-Cio-San, von der ihr Kind verlassen wurde, beschreibt Choi als junge Frau mit eigenen Träumen und Hoffnungen. Besonders berührt sie der Gegensatz zwischen ihrer Stärke und Verletzlichkeit. Für sie ist Madama Butterfly nicht nur eine tragische Liebesgeschichte, sondern thematisiert auch ein Machtgefälle, kulturelle Unterschiede und menschliche Würde. Auf der Bühne möchte sie nicht nur das Leiden der Heldin zeigen, sondern vor allem ihren Mut und ihre Kraft betonen.

Puccinis Oper, in deren Musik japanische Klänge einfließen, spricht Choi wegen der schönen Gesangslinien an. An Breth Inszenierung interessiert sie der starke Kontrast zwischen den schönen Bildern und der erschütternden Geschichte. Ihr ist es wichtig, die intensiven Gefühle von Cio-Cio-San nicht immer direkt auszudrücken. Stille, kleine Gesten können viel aussagen, weshalb sie einen Menschen mit all seinen Emotionen und inneren Konflikten darstellt.

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Abschlusskonzert Now Here Festival im Konzerthaus

Ein besonders intensives Klangerlebnis bietet das Abschlusskonzert des Festivals Now Here im Konzerthaus Berlin. Das Konzerthausorchester spielt unter der Leitung von Ilan Volkov Strawinskys Ballettmusik Le sacre du printemps. Der Auftritt findet im ausgeräucherten großen Saal statt, was eine einzigartige akustische Atmosphäre schafft. Dieser Abschluss rundet die klassische Wochenprogrammierung in der deutschen Hauptstadt perfekt ab.