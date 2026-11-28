Ein Klassiker der türkischen Küche: Die würzige Füllung mit Kartoffeln und Hack oder Käse macht die Pide besonders lecker.

Hefe und Zucker im lauwarmen Wasser auflösen, Öl und Salz dazugeben und nach und nach das Mehl einkneten, bis ein weicher Hefeteig entsteht. Abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen, bis sich der Teig ungefähr verdoppelt hat.

Kartoffeln schälen, in Salzwasser kochen, in eine Schüssel geben und mit der Butter zerdrücken. Zwiebeln schälen und klein würfeln, Paprika putzen und ebenfalls in Würfel schneiden. Hackfleisch mit Zwiebeln und Paprika in etwas Öl anbraten, Tomatenmark dazugeben und alles mit Salz, Pfeffer und Chilipulver würzen. Mit den Kartoffeln vermischen und abkühlen lassen.

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Mozzarella und Weißen Käse reiben oder fein hacken, Zwiebeln schälen und klein würfeln. Petersilie waschen, trocknen, Blätter von den Stielen zupfen und hacken. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut vermischen. Aus dem Hefeteig kleine Bällchen formen und oval ausrollen.