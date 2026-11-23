Nürnberg - Für viele beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres: In ganz Franken warten romantische Schlossweihnachten und festliche Weihnachtsmärkte. Hier gibt es die große Übersicht mit allen Terminen und Geheimtipps für 2026.

- Für viele beginnt jetzt die schönste Zeit des Jahres: In ganz Franken warten romantische Schlossweihnachten und festliche Weihnachtsmärkte. Hier gibt es die große Übersicht mit allen Terminen und Geheimtipps für 2026.

Ob romantische Burgweihnacht, stimmungsvoller Schlossmarkt oder doch der große Weihnachtsmarkt mitten in der historischen Innenstadt: In Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken warten schon jetzt oder in den kommenden Wochen zahlreiche Veranstaltungen auf Weihnachtsfans. Wir haben die wichtigsten Weihnachtsmärkte in Franken für 2026 zusammengestellt - von den bekannten Klassikern bis zu kleineren Geheimtipps. Hier findest du eine XXL-Übersicht der Termine in deiner Region:vorbei. Doch auch in den umliegenden Städten und Gemeinden wird die Adventszeit mit viel Liebe zum Detail gefeiert.

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Wer es etwas ruhiger mag, findet beispielsweise bei derist mit seinem stimmungsvollen Ambiente in der Altstadt einen Besuch wert - in der Goldschlägerstadt gibt‘s natürlich auch Glühwein und Goldpunsch mit essbarem Blattgold. Ein weiterer Tipp der Redaktion ist dasMit seinen 180 Holzbuden ist der Nürnberger Christkindlesmarkt, das „Städtlein aus Holz und Tuch“, bei Touristen aus aller Welt beliebt. Dinkelsbühl: Weihnachtsmarkt – 23. November bis 22.

DezemberErlangen: Historischer Weihnachtsmarkt – 23. November bis 23. DezemberFürth: Weihnachtsmarkt mit Mittelaltermarkt – 26. November bis 23.

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DezemberLauf an der Pegnitz: Weihnachtsmarkt – 26. November bis 24. DezemberNürnberg: Kinderweihnacht – 27. November bis 30.

DezemberRothenburg ob der Tauber: Reiterlesmarkt – 20. November bis 23. DezemberAbenberg: Weihnachtsmarkt auf Schloss Dürrenmungenau – 4. bis 6. DezemberMuhr am See: Wintermarkt – 21. und 22.

NovemberAuf der Treuchtlinger Schlossweihnacht wird’s nach Einbruch der Dunkelheit besonders magisch, wenn das Stadtschloss im Lichterglanz erstrahlt. Eine Besonderheit ist der Mittelaltermarkt im Hof des Stadtschlosses.wartet ein Weihnachtsmarkt, der gerade auch viel überregionale Aufmerksamkeit bekommt. Gleich zwei bekannte Reisemagazine listen ihn derzeit als Tipp auf,auf der Festung Rosenberg ist mit ihrer außergewöhnlichen Kulisse einen Besuch wert. Bayreuth: Winterdorf – 15.

Oktober bis 31. DezemberCoburg: Weihnachtsmarkt – 27. November bis 23. DezemberHof: Weihnachtsmarkt – 23.

November bis 23. Dezember Kronach: Weihnachtsmarkt und Festungsweihnacht – 28. November bis 20. Dezember Lichtenfels: Märchenwald – 27.

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November bis 23. DezemberNeunkirchen am Brand: Weihnachtsmarkt – 11. bis 13. DezemberGrößere Weihnachtsmärkte in Unterfranken 2026:Bad Kissingen: Bad Kissinger Lichterglanz – 28. November bis 26.

DezemberAub: Spitalweihnacht – 12. und 13. DezemberBad Neustadt an der Saale: Neuschter Adventsmarkt – 23. bis 27. NovemberHofheim in Unterfranken: Glühweinabend mit Weihnachtsmarkt – 27. NovemberMiltenberg: Adventsmarkt – 4. bis 6.

Dezember, 11. bis 13. Dezember und 18. bis 20. DezemberOberstreu: Adventsmarkt an der Birkighütte – 21. und 22. NovemberSommerhausen: Weihnachtsmarkt – 28.

November bis 20. Dezember Sulzdorf an der Lederhecke: Sulzdorfer Adventsmarkt – 29. November