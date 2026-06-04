Klassiker unter den Western: 'The Outlaw Josey Wales' bei Amazon streamen

Der Western 'The Outlaw Josey Wales' ist derzeit bei Amazon als Stream erhältlich. Der Film markierte den Durchbruch von Clint Eastwood und den Beginn der Ära des Spätwesterns. Die Geschichte des Farmers Josey Wales ist ein facettenreiches Bild einer blutigen Epoche und hebt sich durch ihre versteckte Antikriegsbotschaft von anderen Vertretern des Genres ab.

Ein Klassiker unter den Western der 1970er-Jahre ist derzeit bei Amazon als Stream erhältlich: ' The Outlaw Josey Wales '. Fans von Clint Eastwood sollten sich diesen Film nicht entgehen lassen.

Der Film markierte nicht nur den Durchbruch von Eastwood als Filmstar, sondern auch den Beginn der Ära des Spätwesterns. Die Geschichte des Farmers Josey Wales, dessen Familie während des amerikanischen Bürgerkriegs ermordet wurde und der sich aus Rache den Rebellen der Südstaaten anschließt, ist ein facettenreiches Bild einer blutigen Epoche und hebt sich durch seine versteckte Antikriegsbotschaft von anderen Vertretern des Genres ab.

Nach dem Erfolg von 'The Outlaw Josey Wales' widmete sich Eastwood in seiner Karriere zahlreichen weiteren Genres, kehrte aber nur noch zweimal zum Western zurück. 1985 entstand 'Pale Rider' und 1992 folgte 'Unforgiven', für den Eastwood einen Oscar erhielt





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Western Clint Eastwood The Outlaw Josey Wales Spätwestern Amerikanischer Bürgerkrieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Open Range: Ein Meisterwerk des modernen WesternDer Artikel würdigt den 2003 erschienenen Western "Open Range" von und mit Kevin Costner als ein unterschätztes Juwel des Genres. Trotz der schwierigen Lage des Westerns in einer Zeit von Sci-Fi und Superheldenfilmen überzeugt der Film durch atemberaubende Landschaftsaufnahmen, tiefgründige Charaktere und ein furioses Finale. Die Besetzung mit Stars wie Robert Duvall, Kevin Costner, Annette Bening und Michael Gambon sowie mehrere Auszeichnungen und Nominierungen unterstreichen die hohe Qualität des Werks. Leser erfahren, warum dieser Western sowohl visuell als auch erzählerisch überzeugt und ein Muss für Genre-Fans ist.

Read more »

HMS Prince of Wales nach technischem Defekt in Norwegen festDer Flugzeugträger HMS Prince of Wales der Royal Navy ist nach technischen Problemen im norwegischen Stavanger festgesetzt. Die Panne reiht sich in eine Serie von Ausfällen ein, darunter frühere Schäden an Propellerwelle und Überflutungen. Die Royal Navy hat Mühe, ihre beiden Träger einsatzbereit zu halten.

Read more »

Der Flaggschiff-Flugzeugträger der Royal Navy Prince of Wales muss erneut repariert werdenSchon wieder Ärger für die Royal Navy: Der Flugzeugträger HMS Prince of Wales sitzt nach einem technischen Defekt in Norwegen fest.

Read more »

Prince + Princess of Wales sind 'zutiefst betroffen': Kate muss persönliches Statement veröffentlichenCatherine, Princess of Wales, hat sich am vergangenen Mittwochabend mit einem persönlichen Statement zu Wort gemeldet. Hintergrund war ein dramatischer Unfall im Rahmen eines Trainings einer Militäreinheit, der Kate vorsteht.

Read more »