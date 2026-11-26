Klassische Spitzbuben wie beim Bäcker: Dieses Rezept macht süchtig
Spitzbuben sind ein echter Plätzchenklassiker. Hier kommt ein geniales Rezept für Spitzbuben, wie bei Oma. Und das mit nur 6 Zutaten.
Spitzbuben sind ein echter Plätzchenklassiker. Hier kommt ein geniales Rezept für Spitzbuben, wie bei Oma. Und das mit nur 6 Zutaten. Weihnachtszeit ist Plätzchenzeit.
Selbst viele Koch- und Backmuffel stellen sich in der Vorweihnachtszeit gern mal in die Küche, um Teig zu kneten, Plätzchen auszustechen und dabei Weihnachtsklassiker wie „Last Christmas“ vor sich hin zu summen. Eine Gebäcksorte, die auf keinem Plätzchenteller fehlen darf, sind die klassischen Spitzbuben. Sie sind nicht nur himmlisch lecker, sondern sehen wegen des Gelees in der Mitte auch noch richtig toll aus. Der Begriff „Spitzbube“ stammt aus dem 19.
Jahrhundert und bedeutet so viel wie „Spion“ oder „Spitzel“. Dieverdienen ihren Namen, weil man wegen des Lochs in der Mitte der Plätzchen, die Füllung „ausspionieren“ kann. Hier kommt ein geniales Rezept für Spitzbuben, wie bei Oma. Zunächst das Mehl in eine Schüssel sieben.
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