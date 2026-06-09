Der Absturz von Fortuna Düsseldorf begann vor einem Jahr mit der Personalie des Ex-Managers Klaus Allofs. Er schickte den 33-jährigen Andre Hoffmann weg, der immer vorausging. Hoffmann ging zu FK ZSKA 1948 Sofia nach Bulgarien und fieberte 1900 Kilometer entfernt weiter mit seinen Düsseldorfern.

Klaus Allofs schickte Andre Hoffmann weg: Wie der Absturz von Fortuna Düsseldorf begann. Vor einem Jahr begann der Absturz von Fortuna Düsseldorf mit der Personalie des Ex-Managers Klaus Allofs .

Er schickte nach acht Jahren den 33-jährigen Andre Hoffmann weg. Seine Begründung war, dass man mal etwas anderes machen wollte. Ein wesentlicher Grund dafür, dass Hoffmann fehlte, war, dass er immer vorausging. Er ging zu FK ZSKA 1948 Sofia nach Bulgarien und fieberte 1900 Kilometer entfernt weiter mit seinen Düsseldorfern.

Bekannt war, dass Sven Mislintat intensiv über eine Rückkehr des Abwehrchefs nachdachte. Vom Ex-Manager trennte sich Fortuna aber vor gut zwei Wochen nach nur fünf Monaten. Jetzt erfuhr BILD, dass weder Mislintat noch sein Nachfolger Samir Arabi die Fühler Richtung Management von Hoffmann oder Sofia ausgestreckt hatten. Arabi bei Vorstellung zu seinen personellen Planungen sagte, dass er nicht alle Namen kommentieren wird.

Er muss aber nicht seine eigene Marke setzen und alles in die Tonne werfen, was vorher war. Es gibt Sachen, die vorbereitet sind. Manche finde er super spannend, manche lassen sich nicht umsetzen. Sie sind dran!

Aktuell wohl nicht an Hoffmann, der nach nur zwei Wochen Sommerpause in diesen Tagen wieder in die Vorbereitung als bulgarischer Vizemeister mit ZSKA 1948 startet und in Kürze sogar sein internationales Debüt in der Qualifikation zur UEFA Conference League feiern kann. Aber wer ihn kennt, weiß: Für seine Fortuna würde der gebürtige Essener sicher intensiv darüber nachdenken, zurück nach Düsseldorf abzusteigen





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