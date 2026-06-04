Der ehemalige Bayern‑Abwehrchef und Nationalspieler Klaus Augenthaler, 68, tritt aus dem Vereinsleben zurück. Nach mehr als 30 Jahren als Trainer, Klubrepräsentant und Jugendcoach verabschiedet er sich, bleibt aber dem Club treu und nimmt an Legendenspielen teil. Seine Familienzeit und neue Fitnessroutinen stehen nun im Vordergrund.

Klaus Augenthaler , die lebende Legende des FC Bayern München, hat nach über drei Jahrzehnten in verschiedensten Funktionen im Verein beschlossen, endgültig in den Ruhestand zu gehen.

Der {{{ 68‑jährige Fußballträger, der 551 Pflichtspiele für die Bayern absolviert hatte und 27 Länderspiele für die Nationalmannschaft aufweisen kann, verließ das Spielfeld im Jahr 1991. Seitdem blieb er dem Klub in wechselnden Rollen erhalten - von der U‑19‑Trainerbank über Co‑Trainer bis hin zu einem einmaligen Interimscoach‑Einsatz. 2017 wurde er zum offiziellen Klubrepräsentanten und Jugentschulungscoach ernannt, wo er die nächste Generation von Talenten betreute und das Vereinsimage nach außen pflegte.

Jetzt, fast sieben Jahrzehnte alt, erklang sein endgültiger Abschied: "Ich habe lange darüber nachgedacht, aber irgendwann muss auch Schluss sein. Ich werde bald die 70 erreichen und das ständige Fahren wird mir zu viel", sagte Augenthaler in einem offenen Interview. Trotz des Rückzugs von den offiziellen Aufgaben bleibt Augenthaler dem FC Bayern verbunden. Er bekräftigte, dass er dem Verein treu bleiben werde und auch künftig bei Legendenspielen gerne mitwirke.

"Bei den Legendenabenden bin ich gern dabei, weil es eine schöne Möglichkeit ist, die Geschichte des Clubs zu feiern und den Fans nahe zu bleiben", erklärte er. Außerhalb des Stadions plant er, zu Hause wieder mehr zu trainieren, um fit zu bleiben, und Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Der ehemalige Nationalspieler ist seit 62 Jahren stolzer Vater zweier erwachsener Töchter, Lisa und Tina, und seit kurzer Zeit auch Vater eines kleinen Sohnes, Maximilian, der bereits das Interesse am Fußball geerbt hat. Augenthaler sieht darin eine neue Lebensaufgabe: "Mit meinem Sohn werde ich viel Zeit verbringen, Fußball spielen und ihm die Leidenschaft für den Sport nahebringen.

" Rückblickend auf seine bewegte Karriere erinnerte sich Augenthaler an zahlreiche Höhepunkte: den Sprung von Bayern II in die Profimannschaft 1976, das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft 1983 mit einem 3:0‑Sieg gegen Österreich und den Gewinn der Weltmeisterschaft 1990. Mit den Bayern holte er sieben deutsche Meisterschaften und drei DFB‑Pokalsiege. Seine Trainerlaufbahn führte ihn 2001 mit dem 1.

FC Nürnberg in die Bundesliga, später zu Bayer Leverkusen und zum VfL Wolfsburg, wo er besonders durch die denkwürdige 42‑Sekunden‑Pressekonferenz in die Erinnerung der Fans einging - ein Moment, in dem er selbst die Fragen stellte und sofort die Antworten gab. Auch heute noch erhält er regelmäßig Autogrammpost, teilweise aus fernen Ländern wie China, und gelegentliche Videozusendungen von Toren über WhatsApp, die er als Zeichen der Wertschätzung empfindet.

Trotz des Rückzugs aus dem aktiven Vereinsleben bleibt Augenthaler eine feste Größe in der Geschichte des deutschen Fußballs und ein Symbol für Loyalität und Leidenschaft gegenüber dem FC Bayern München





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