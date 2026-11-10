Klaus Fischer kritisiert Loris Karius nach Schalke-Niederlage

Schalke-Legende Klaus Fischer macht Torwart Loris Karius für die Pokal-Niederlage gegen Dresden verantwortlich. Detailansichten zu den Fehlern und der aktuellen Verletzungssituation.

Die sportliche Situation bei FC Schalke 04 trübt sich im Anschluss an das Pokalspiel gegen Dynamo Dresden weiter ein. Neben der sportlichen Niederlage stehen die Leistungen des Torhüters Loris Karius im Fokus der Kritik. Eine ehemalige Klubikone sieht den Keeper in der Verantwortung für das verpatzte Spiel, das mit einem frühen Rückstand begann.

Fischer wirft Karius Fehler vor

Klaus Fischer , der 76-jährige Legende des Vereins, übt deutliche Kritik an der Leistung von Loris Karius . Im Rahmen der Sendung "Fußball-Legenden-Talk - Das Original" äußerte sich der frühere Nationalspieler sehr negativ zur aktuellen Form des Torhüters. Fischer bemängelte, dass Loris Karius zwar einmal als bester deutscher Keeper gehandelt wurde, in den letzten Spielen jedoch unglücklich und fehleranfällig wirkte. Der Vorwurf gilt speziell für die Auftritte im Pokal gegen Dynamo Dresden sowie beim Spiel in Hoffenheim.

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Der Hauptgrund für die harten Worte liegt in der direkten Konsequenz der Aktionen des Torwarts. Fischer betonte, dass die Fehler von Loris Karius nicht nur individuell waren, sondern sich unmittelbar auf das Spielergebnis auswirkten. Seine Fehler hätten zu Gegentoren geführt, was die Stimmung im Team negativ beeinflusst habe. Besonders der Patzer, der zum 0:1-Rückstand führte, habe in den Köpfen der anderen Spieler viel bewirkt und die Moral im Team geschwächt.

Der entscheidende Patzer gegen Hoffenheim

Die Situation spitzte sich während des Spiels bei der TSG 1899 Hoffenheim zu, als der Ball nach einem Rückpass von Soufiane El-Faouzi in Gefahr geriet. Loris Karius versuchte, den Ball erneut durchs Zentrum zu spielen, was als riskante Entscheidung gewertet wird. Unter Druck von TSG-Stürmer Fisnik Asllani gelang dem Torwart diese Aktion jedoch nicht korrekt.

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Fisnik Asllani blockte den Versuch ab, wodurch der Ball unkontrolliert landete und direkt in das Schalker Tor gelangte. Dieser Moment wird als zentraler Wendepunkt im Spiel betrachtet. Fischer merkte an, dass solche Fehler in der Bundesliga große Probleme für einen Torhüter bedeuten könnten. Die technische Unsicherheit unter Druck wurde als nicht akzeptabel eingestuft, da sie das gesamte defensive Setup der Mannschaft zunichtemacht.

Abramczik zeigt mehr Verständnis

Nicht alle Stimmen im Verein sind so scharf wie die von Klaus Fischer . Rüdiger Abramczik , 70 Jahre alt und ebenfalls ein Urgestein bei FC Schalke 04 , zeigt etwas mehr Einfühlungsvermögen. Er weist darauf hin, dass Loris Karius in den vergangenen Monaten starke Leistungen abgeliefert hat. Abramczik will dem Keeper nicht die alleinige Schuld an der Niederlage geben, sondern sieht das Geschehen differenzierter.

Auch wenn der Torwart besser über die Außenflügel hätte eröffnen sollen, wird auch die Qualität des Rückpasses von Soufiane El-Faouzi in Frage gestellt. Rüdiger Abramczik argumentiert, dass diese Rückpassqualität schlecht gewesen sei und damit die Situation für Loris Karius unnötig erschwert wurde. Diese Perspektive stellt die einseitige Schuldzuweisung infrage und betont die kollektive Verantwortung bei defensive Aktionen.

Verletzungsschock und Ausblick

Zu allem Überfluss für das Aufgebot von FC Schalke 04 folgte ein weiterer schwerer Schlag, der jedoch nicht Loris Karius , sondern den Linksverteidiger Robin Gosens traf. In der zweiten Halbzeit kollidierten die beiden Spieler bei einem Rettungsversuch. Robin Gosens erlitt dabei wahrscheinlich eine schwere Knieverletzung, was ihn vorerst außer Gefecht setzt.

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Die Nachricht vom Verletzungsschock belastete die ohnehin schon angespannte Stimmung im Kader. Dennoch gab es am Montag Entwarnung bezüglich des Torhüters. FC Schalke 04 bestätigte, dass Loris Karius von der Kollision nicht schwer betroffen ist und bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Diese Entwarnung kommt rechtzeitigen, da der Verein die defensive Stabilität in den kommenden Spielen dringend benötigt. Die Kritiken von Klaus Fischer bleiben jedoch ein ständiger Begleiter für den Keeper, der unter hoher medialer Aufmerksamkeit steht.