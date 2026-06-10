Klaus Gjasula wechselt von Rot-Weiss Essen nach den Südwesten

Klaus Gjasula, ehemaliger albanischer Nationalspieler und ehemaliger Spieler von Rot-Weiss Essen, wird in der kommenden Saison nicht für den Drittligisten auflaufen. Grund für die Trennung sind familiäre Gründe.

Schlechte Nachrichten für Rot-Weiss Essen ! Klaus Gjasula (36) wird in der kommenden Saison NICHT für den Drittligisten auflaufen. Der Vertrag des ehemaligen albanischen Nationalspielers (29 Einsätze) hatte sich erst im April dieses Jahres automatisch durch sein 25.

Pflichtspiel um ein Jahr verlängert. Jetzt folgt allerdings die Vertragsauflösung. Essen und Gjasula gehen getrennte Wege. Grund dafür sind scheinbar familiäre Gründe.

So lassen sich die Abschiedsworte von Gjasula deuten: "Ich bin dem Verein, den Fans, den Mitarbeitern und meinen Mitspielern unheimlich dankbar für die Zeit hier in Essen, in der ich mich sehr wohlgefühlt habe. Als ich zu RWE gekommen bin, befand sich der Verein in keiner einfachen Situation. Aus dieser haben wir es zusammen herausgeschafft und eine großartige Saison gespielt, in der es leider nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat.

". Dann folgt der entscheidende Satz: "Manchmal gibt es Themen, die wichtiger und größer sind als der Fußball, die jetzt meine Aufmerksamkeit benötigen. Aus diesem Grund möchte ich meinen Lebensmittelpunkt wieder näher in die Region verlegen, in der ich aufgewachsen bin.

". Sein neuer Klub steht nach BILD-Info bereits fest und soll in Kürze bekannt gegeben werden. Der Abräumer bleibt der 3. Liga erhalten und wechselt in den Südwesten.

Dort lebt ein Großteil der Familien von Gjasula und seiner Frau. Bis der gebürtige Albaner seine Karriere beenden möchte, könnte es noch dauern. In einem Interview mit dersagte Gjasula im Dezember 2025: "Ich bin noch topfit. Wenn es nach mir geht, spiele ich noch bis 40 Fußball.

". Mit ihm kam der Umschwung und Essen konnte die Klasse souverän halten. In der abgelaufenen Saison war Gjasula Stammspieler und Leistungsträger. Bitter: Die Relegationsspiele (1:2 nach Hin- und Rückspiel gegen Fürth) verpasste er verletzungsbedingt.

Der letzte Gjasula-Auftritt im RWE-Trikot bleibt damit die 1:2-Niederlage gegen Saarbrücken. Seine Erfahrung und seine Mentalität haben dem Verein zuvor so gutgetan. Diese Werte gehen Essen (vorerst) verloren. Nach BILD-Informationen möchte der Klub die Augen im defensiven Mittelfeld offenhalten.

Mit Nils Kaiser (24) und Torben Müsel (26) sind bereits zwei zentrale Mittelfeldspieler weg. In Janne Sietan (24) ist ein Neuzugang für das Zentrum bereits verpflichtet. In der Saison 2019/20 kassierte der Abräumer in 27 Bundesliga-Spielen 17 (! ) Gelbe Karten und hält den Rekord bis heute.

Für RWE stand er 48-mal auf dem Rasen. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf





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Christina WeißReporterin

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