Der animierte Film Klaus setzt sich auf Moviepilot mit einer Durchschnittswertung von 7,9 von 10 Punkten an die Spitze der Netflix Weihnachtsfilme und begeistert Redaktion und Community als wohlig weihnachtliche Empfehlung.

Wenn ein Film sich auf direktem Wege in unser Herz schleicht, sind sich alle einig: die Redaktion, die Community, Weihnachts- und Filmfans. Dieser Film bei Netflix ist so wohlig weihnachtlich wie kein anderer.

Noch warten die meisten auf Schnee, doch es wird dekoriert, gebacken und gewichtelt. Weihnachten steht vor der Tür und da kommen unsere Streaming-Tipps natürlich nicht ohne saisonal passende Empfehlungen aus. Die erste und eindeutigste Wahl musste dabei auf diesen Film bei Netflix fallen. Eine Liebeserklärung von der Redaktion – und der Community – für die Community..

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Bei den Moviepilot:nnen setzt er sich mit einer Durchschnittswertung von 7,9 von 10 Punkten an die Spitze der Netflix-Weihnachtsfilme. Und was soll man sagen? Die Wertung ist verdient. Hier beweist die Schwarmintelligenz fantastischen Geschmack.