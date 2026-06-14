Klaus & Klaus feiern WM-Comeback: 'Viva la México' erobert die Charts

Das norddeutsche Duo Klaus & Klaus hat seinen WM-Klassiker 'Viva la México' neu aufgelegt und steht damit wieder an der Spitze der Charts. Der Song verbindet Fußballfieber und Partylaune über Generationen hinweg.

Seit 1997 tritt Klaus Baumgart (71) gemeinsam mit Claas Vogt (61) als das Duo Klaus & Klaus auf. Doch ihre musikalische Verbindung reicht viel weiter zurück: Bereits vor 40 Jahren, im Jahr 1986, sang Klaus Baumgart zusammen mit Klaus Büchner den WM-Hit 'Viva la México', der damals die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko begleitete und zu einem echten Partythriller wurde.

Vier Jahrzehnte später erlebt der Song nun ein beeindruckendes Comeback in den deutschen Charts. Gemeinsam mit den Goldjungs und DJ Fabi Fiesta haben die norddeutschen Kultmusiker ihren WM-Klassiker neu aufgenommen und treffen damit offenbar genau den Nerv der Fans. Der Party-Hit schoss direkt auf Platz 1 der deutschen iTunes-Schlagercharts und erreichte zeitweise sogar Platz 5 der Gesamtcharts.

Auf Fan-Festen und in Kneipen wird der Song wieder laut mitgesungen, was zeigt, wie tief die Begeisterung für diesen Fußball-Song in der Bevölkerung verankert ist. Der Erfolg der Neuauflage ist umso bemerkenswerter, als sie sich zwischen internationalen Top-Stars behaupten und sogar etablierte deutsche Schlagergrößen hinter sich lässt. Klaus Baumgart, der das Duo seit 1997 mit Claas Vogt fortführt, zeigt sich überwältigt von der Resonanz.

'Mit so einer Resonanz hätten wir niemals gerechnet. Es ist unglaublich zu sehen, dass ein Song, der die Menschen schon 1986 begeistert hat, heute wieder für so viel Freude sorgt. Fußball verbindet Generationen - und genau das spüren wir gerade', sagte er gegenüber BILD. Baumgart, ein leidenschaftlicher HSV-Fan, hat seine Fußballerlebnisse zudem kürzlich in seiner Autobiografie 'Roastbeef mit Bratkartoffeln' festgehalten.

Bereits 1985 hatten Klaus Baumgart und Klaus Büchner mit 'An der Nordseeküste' ihren Durchbruch gefeiert, bevor ein Jahr später 'Viva la México' erschien. Die Neuaufnahme wurde erst gestern mit einem offiziellen Musikvideo abgerundet, das voller Fußballfieber, Partylaune und WM-Euphorie steckt. Zeitgleich ist auch eine weitere Neuauflage des beliebten Fußball-Hits 'Ein Rudi Völler' erschienen, diesmal gemeinsam mit Partymann Atze. Damit könnten Klaus & Klaus sich in den kommenden Wochen sogar selbst Konkurrenz machen.

Die Mischung aus Nostalgie, Fußball-Leidenschaft und modernem Partyschlager kommt beim Publikum an. Fest steht: Das WM-Comeback von Klaus & Klaus ist eine der überraschendsten Musikgeschichten dieses Sommers.

'Viva la México' ist zurück - und ganz Deutschland singt wieder mit





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