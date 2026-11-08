Klebervignette in Österreich abgeschafft: Umstellung auf Digitalvignette bis 2027

Österreich führt 2027 die digitale Vignette ein und beendet das Klebe-Ritual. ASFINAG erklärt die Gründe, die Kosten bleiben stabil und die Schweiz macht anders.

Die traditionelle, farbenfrohe Klebervignette für österreich ische Autobahn en hat ihre Zeit abgelaufen. Seit Jahren zierten die bunten Aufkleber, auch Pickerl genannt, die Windschutzscheiben von Urlaubern und Pendlern. Ab Januar 2027 gilt das für die physische Vignette in Österreich als beendet. Die Bundesregierung hat den endgültigen Schritt zur Digitalisierung des Mautsystems beschlossen.

Digitales Mautsystem ersetzt Klebtinte

Die Betreibergesellschaft ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) bestätigte den Wandel offiziell. Künftig ist die analoge Klebervignette nicht mehr verfügbar. Stattdessen gilt ausschließlich die digitale Variante. Diese Lösung eliminiert den mühsamen Prozess des Anklebens und das lästige Abkratzen alter Aufkleber, das oft Kleberückstände hinterlässt.

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Praktische Vorteile und neue Funktionen

Für Autofahrer bedeutet die Umstellung vor allem Komfortgewinn. Die digitale Verwaltung verhindert Probleme mit Kleberesten auf der Scheibe. Zudem bietet das System zusätzliche Funktionen wie einen Erinnerungsservice für die Gültigkeit. Eine Abo-Möglichkeit und die automatische Verlängerung sollen die Handhabung weiter vereinfachen. Das österreichische Mobilitätsministerium (BMIMI) würdigt diesen Schritt als Teil einer modernen und nachhaltigen Mobilitätsstrategie.

Erreichbarkeit für alle Nutzergruppen

Die Digitalisierung schließt niemanden aus. Wer keinen Internetzugang besitzt, kann die digitale Vignette weiterhin in analoger Form erwerben. Der Kauf ist an Tankstellen und Mautstellen möglich. Dies gewährleistet, dass alle Autofahrer unabhängig von ihrer technischen Ausstattung Zugang zum notwendigen Streckenguthaben haben. Die Verfügbarkeit bleibt also für alle Verkehrsteilnehmer gesichert.

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Unterschiedliche Wege in der Schweiz

Eine Ausnahme bildet der Nachbarstaat Schweiz. Dort bleibt den Autofahrern die Wahl zwischen der klassischen Klebevignette und der digitalen E-Vignette. Eine Abschaffung der physischen Variante ist in der Schweiz derzeit nicht geplant. Die Kosten bleiben dabei identisch. Eine Vignette kostet vierzig Schweizer Franken, was etwa vierzigdrei Euro entspricht.

Gültigkeitsdauer und Übergangszeit

Die Gültigkeit der Maut gilt jeweils vom ersten Dezember des Vorjahres bis zum einunddreißigsten Januar des Folgejahres. Wer am alten Ritual festhalten möchte, kann dies in der Schweiz weiterhin tun. In Österreich endet die Ära der bunten Aufkleber jedoch definit mit dem Jahreswechsel 2026 zu 2027. Die ASFINAG bereitet die technische Infrastruktur für diesen vollständigen Wechsel vor.