Kleidungsspende im Ankerzentrum Regensburg - Herzen erwärmen

Im Ankerzentrum Regensburg sind die Kleidungsregale leer. Besonders Männerkleidung ist dringend benötigt. CampusAsyl bittet um Spenden, um den Geflüchteten eine Grundausstattung zu ermöglichen.

Im Ankerzentrum in der Regensburg er Zeißstraße sind die Kleidungsregale leer. Geflüchtete besitzen meist nur die Kleidung, die sie bei ihrer Flucht am Körper tragen. Die Kleiderkammer in der Anker-Einrichtung in der Zeißstraße 1 ist deshalb eine wichtige Anlaufstelle. In der vom Regensburg er Verein CampusAsyl betriebenen Einrichtung bekommen Geflüchtete , die neu angekommen sind, eine Grundausstattung.

Larysa Yevlakhova kennt die Situation aus eigenem Erleben: Als sie mit ihrer Tochter, ihrer Mutter und zwei Hunden vor dem Krieg aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew floh, hatte sie für Kind und Tier alles Wichtige dabei, nur nicht für sich selbst. Mittlerweile ist Yevlakhova in Deutschland angekommen und arbeitet in der Geschäftsstelle von CampusAsyl. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, sich um die Kleiderkammer zu kümmern. Hier betreut sie zwei Teams aus rund 20 ehrenamtlich arbeitenden Leuten: Die eine Gruppe, überwiegend Frauen aus Deutschland, sortiert die eingehenden Spenden und räumt sie in Regale ein. „Das sind Frauen mit großem Herzen“, sagt Yevlakhova. Das andere Team besteht aus Geflüchteten, die selbst vor nicht langer Zeit in Regensburg angekommen sind. Sie kommen aus Syrien, Irak, Iran oder der Ukraine und kümmern sich zweimal pro Woche um die Ausgabe von Kleidung. Das Team ist gut gemischt und kann den Bewohnern des Ankerzentrums oft in der jeweiligen Muttersprache helfen. „Freiwillige müssen wir nicht suchen, sie finden uns von selbst“, sagt Yevlakhova. Menschen, die vor einer schwierigen Situation geflohen sind und die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen geholfen wurde, wollen oft etwas zurückgeben. Auch bei ihr selbst ist das so. Das Team arbeite toll zusammen, betont die Koordinatorin. Doch derzeit sind die Regale fast leer – vor allem für die Männer. Das ist bei den derzeitigen Temperaturen ein Problem, denn vielen Menschen fehlt es an winterfesten Sachen. Deshalb hoffen die Helfer auf Spenden: „Wir geben den Menschen nicht nur warme Kleidung. Dass wir uns um sie kümmern, wärmt ihre Herzen“, sagt Larysa Yevlakhova. Dringend gebraucht wird vor allem Männerkleidung in den Größen XS bis XL. Der Verein bittet, keine XXL- und XXXL- Sachen abzugeben. Gerne wird Winter-, aber auch Sommerkleidung angenommen, Sportkleidung, Fußballschuhe, Hallenschuhe, Unterwäsche und Socken, gerne Schuhe für den Alltag, hauptsächlich Sneaker und Sportschuhe und auch Badeschlappen oder Flipflops. Folgendes findet keine Verwendung: schwere Stiefel oder Wanderschuhe, lange Mäntel, Skianzüge oder Skihosen, Anzüge.Kinderkleidung wird nicht benötigt, für Frauen werden nur Jacken nachgefragt. Gerne genommen werden Trolleys, Reisetaschen und Rucksäcke, Schultaschen, feste Tragetaschen, Stofftaschen, Kleiderstangen, Tüten, Schnürsenkel, Kuscheltiere und Puppen, „einfache Spielsachen“: Bälle, Bilderbücher etc. Abgeben kann man Spenden jederzeit in der Zeißstraße 1 beim Sicherheitsdienst am Eingang. CampusAsyl bittet, wirklich nur nachgefragte Spenden abzugeben, da der Verein alles andere aufwändig entsorgen muss. Rückfragen können per Mail an [email protected] gesendet werden





