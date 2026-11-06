Kleinanzeigen senkt Versandkosten: Gutscheine für Hermes bis Ende 2026

Kleinanzeigen reduziert die Hermes-Versandkosten für ausgewählte Kategorien erheblich. Käufer sparen bei Lieferungen an PaketShops oder die Haustür, wobei die Aktion bis Ende 2026 läuft und von begrenzten Kontingenten abhängt.

Der Online-Marktplatz Kleinanzeigen hat eine neue Rabattaktion für Versandkosten gestartet, die Käufern in bestimmten Produktkategorien signifikante Ersparnisse bietet. Für den Versand über den Paketdienstleister Hermes gelten derzeit deutlich niedrigere Preise, wobei in der Kategorie Familie, Kind & Baby sogar der kostenlose Versand eines Päckchens an einen PaketShop möglich ist. Die Aktion zielt darauf ab, die Hemmschwelle für den Online-Kauf von Gebrauchtwerten zu senken und die Plattform attraktiver zu gestalten.

Günstige Versandtarife für Hermes-Lieferungen

Kleinanzeigen hat die Tarife für den Hermes-Versand in den Kategorien Familie, Kind & Baby sowie Haus & Garten angepasst. In der Kategorie Familie, Kind & Baby kostet die Zustellung als Päckchen an einen PaketShop null Euro, während ein S-Paket 0,49 Euro und ein M-Paket 0,99 Euro kosten. Für die Kategorie Haus & Garten fallen die Preise leicht höher aus: Hier kostet ein Hermes-Päckchen an einen PaketShop 0,49 Euro, ein S-Paket 0,99 Euro und ein M-Paket 1,49 Euro. Liefern die Verkäufer an die Haustür, betragen die Kosten für ein Päckchen 0,99 Euro, für ein S-Paket 1,49 Euro und für ein M-Paket 2,49 Euro. Im Vergleich dazu verlangt Hermes regulär 3,99 Euro für ein einfaches Päckchen.

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Gültigkeitsdauer und Konditionen der Aktion

Die reduzierten Versandpreise sind bis zum 31. Dezember 2026 verfügbar, jedoch gibt es kein festes Kontingent, das öffentlich kommuniziert wurde. Kleinanzeigen hat erklärt, dass die Aktion bereits früher enden kann, sobald die verfügbaren Guthaben erschöpft sind. Damit der Rabatt automatisch gewährt wird, müssen Käufer den Kauf über die Funktionen Direkt kaufen oder Angebot machen tätigen. Zudem ist die Nutzung des Zahlungsdienstes Sicher bezahlen zwingend erforderlich. Ein spezifischer Aktionscode muss nicht eingegeben werden; die Differenz zwischen dem regulären Hermes-Preis und dem reduzierten Preis übernimmt Kleinanzeigen direkt bei der Erstellung des Versandlabels.

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Versteckte Kosten durch Servicegebühren

Trotz der günstigeren oder sogar kostenlosen Versandoptionen entstehen dem Käufer oft zusätzliche Kosten durch die Plattformgebühr. Kleinanzeigen erhebt für die Option Sicher bezahlen vom Käufer eine Grundgebühr von 0,50 Euro zuzüglich 4,5 Prozent des Kaufpreises. Diese Servicegebühr steigt mit dem Warenwert an und kann die gesparten Versandkosten schnell wieder aufzehren. Selbst wenn der Versand als kostenlos ausgewiesen wird, bleibt die Transaktionsgebühr unverändert.

Berechnungsgrenzen der Ersparnis

Für Käufer lohnt sich der Rabatt auf die Versandkosten daher nur bis zu einem bestimmten Kaufpreis. Bei einem kostenlosen Päckchen in der Kategorie Familie, Kind & Baby ist die Ersparnis bereits bei einem Angebotspreis von rund 71 Euro ausgeglichen. In der Kategorie Haus & Garten, wo ein Päckchen 0,49 Euro kostet, liegt diese Grenze bereits bei rund 60 Euro. Käufern wird daher empfohlen, den Gesamtpreis aus Ware, Versand und Servicegebühr vor dem Kauf genau zu vergleichen, um zu überprüfen, ob der Einkauf über Kleinanzeigen tatsächlich günstiger ist als alternative Handelsmöglichkeiten.