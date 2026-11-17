Kapitän Tim Kleindienst bleibt Borussia Gladbach beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund auf der Ersatzbank. Weitere Profis wie Itakura und Nguefack sind ebenfalls verletzt.

Die sportlichen Aussichten für Borussia Mönchengladbach vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund sind düster. Kapitän Tim Kleindienst wird dem Trainerstab von Alexander Blessin am kommenden Samstag nicht zur Verfügung stehen. Der 30-jährige Stürmer muss erneut mit einer Pause wegen einer Muskelverletzung rechnen, die er sich Anfang Oktober im Training zugezogen hat.

Kleindienst bleibt dem Kader fern

Alexander Blessin hatte nach der erneuten Verletzung seines Teamführers betont, dass Kleindienst zwar enttäuscht sei, aber klar im Kopf und motiviert für die schnelle Rückkehr bleibe. Der Coach äußerte starke Überzeugung, dass der Angreifer gestärkt aus der Verletzungspause hervorgehen würde. Eine Hoffnung auf einen Kader-Einsatz am Samstag gegen Borussia Dortmund hatte sich jedoch zerschlagen. Die kleine Chance, dass Kleindienst am Spieltag an der Bökelbergstraße auf dem Platz stehen könnte, ist nun definitiv vorbei.

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Erneute Operation und Rückfälle

Die lange Leidensgeschichte von Tim Kleindienst zeigt kein Ende. Sein current Ausfall ist nur der neueste Schritt in einer Reihe von Verletzungen, die seine Saison 2024/25 sowie den Beginn der folgenden Spielzeit beeinträchtigen. Im Mai 2025, konkret am 33. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024/25, hatte sich der Stürmer bei der Partie gegen Bayern München (0:2) einen Meniskusriss zugezogen, der eine Operation erforderlich machte.

Sechs Monate später meldete er sich im November 2025 überraschend für zwei Kurzeinsätze zurück. Nach den Partien bei Heidenheim (3:0) und gegen Leipzig (0:0) erlitt der Fohlen-Kapitän jedoch einen schmerzhaften Rückfall. Dies zwang ihn zu einer zweiten Operation am Knie. Im Spieljahr 2026/27 stand er zwar erstmals wieder in der Startformation, doch bereits am 3. Spieltag in Freiburg (0:5) erhielt er eine Roten Karte. Kurz darauf, Anfang Oktober, fügte er sich im Training einen Muskelfaserriss zu.

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Gladbach leidet unter personellen Engpässen

Die Verletzungssituation bei Borussia Mönchengladbach ist katastrophal. Neben Tim Kleindienst fehlen dem Trainerteam um Alexander Blessin weitere Schlüsselspieler zum Auftakt in die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen den BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Nationalspieler Wael Mohaya (17 Jahre), der Abwehrstar Ko Itakura (29 Jahre) und Fabio Chiarodia (21 Jahre) waren nicht auf dem Rasen anzutreffen. Auch Matthieu Nguefack (18 Jahre) fehlt dem Team.

Zu den angeschlagenen Profis zählen zudem Hugo Bolin (23 Jahre), Daiki Hashioka (27 Jahre) und Jan Leszczynski (19 Jahre). Langzeitverletzte wie Lukas Ullrich (22 Jahre, Schlüsselbeinbruch) und Enzo Leopold (26 Jahre, Kreuzbandriss) stehen dem Kader ebenfalls nicht zur Verfügung. Die Trainingswoche vor dem Spiel gegen den BVB findet unter diesen extremen Bedingungen statt. Die Moral im Team mag hoch sein, doch die personelle Deckung ist auf dem Spielfeld nicht gegeben.

Ausblick auf das Spiel gegen Dortmund

Die aktuelle Verletztenliste zwingt Alexander Blessin zu taktischen Anpassungen. Mit so vielen Ausfällen im Angriff und im Mittelfeld wird die Partie gegen Borussia Dortmund eine enorme Prüfung für die verbliebenen Kräfte. Tim Kleindienst wird am Samstag wohl tatenlos vom Tribünenrand zuschauen müssen, wie seine Mitspieler versuchen, die Punkte zu holen. Die Hoffnung auf eine Genesung bis zum nächsten Heimspiel bleibt für den Kapitän bestehen, doch bis dahin wird er das Team unterstützen müssen, ohne selbst eingreifen zu können.