Wissenschaftler beobachteten über Jahrzehnte wild lebende Delfine vor der Küste Westaustraliens. Für männliche Delfine spielt der Zusammenhalt in Gruppen eine besondere Rolle.

Wissenschaftler beobachteten über Jahrzehnte wild lebende Delfine vor der Küste Westaustraliens. Für männliche Delfine spielt der Zusammenhalt in Gruppen eine besondere Rolle. Bei Delfinen gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen der Wahl ihrer Gesellschaft und ihrer Lebenserwartung.

Tiere, die sich im Laufe ihres Lebens auf Gruppen mit einer bestimmten Zahl von Artgenossen festlegen, statt zwischen kleinen und großen zu wechseln, erreichen tendenziell ein höheres Alter. Auch eine größere durchschnittliche Gruppengröße steht mit einem höheren Lebensalter in Zusammenhang.

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Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitstudie unter Beteiligung von Wissenschaftlern der australischen Universität Queensland, die am Mittwoch in der Fachzeitschrift Die Wissenschaftler werteten rund 65.000 Beobachtungen von rund 400 wild lebenden Indopazifischen Großen Tümmlern in der Shark Bay vor der Küste Westaustraliens aus vier Jahrzehnten aus. Die Forscher konnten die Delfine anhand individueller Merkmale ihrer Rückenflossen unterscheiden. Das älteste der untersuchten Tiere erreichte ein Alter von 53 Jahren.