Kleine Tochter löscht alle Charaktere in Diablo 4 - Spielgemeinschaft kommt zur Rettung

Ein Diablo 4 Spieler erlebt einen unerwarteten Vorfall, als seine kleine Tochter alle Charaktere auf seinem Account löscht. Die Diablo 4 Community zeigt großes Verständnis und bietet dem betroffenen Spieler vielfältige Hilfe an.

Ein Diablo 4 Spieler hat eine unerwartete Erfahrung gemacht, als seine kleine Tochter alle Charaktere auf seinem Account gelöscht hat. Der Spieler, dessen Name nicht genannt wurde, teilte seinen Vorfall auf Reddit und beschrieb, wie er gerade seinen letzten Charakter in Diablo 4 auf Stufe 60 gebracht hatte, als er in seinem Zimmer seine Tochter dabei erwischte, wie sie Namen eintippt und Charaktere löscht.

Der Spieler erklärte, dass seine Tochter autistisch sei und nicht wisse, was sie getan habe. Er zeigte Verständnis für den Vorfall und betonte, dass er ihr nicht böse sein könne. Der Thread löste eine Welle der Unterstützung im Diablo 4 Community aus. Viele Spieler boten dem betroffenen Nutzer Hilfe an, indem sie ihm Ratschläge gaben, wie er die Charaktere wiederherstellen könnte. Manche Nutzer sagten, dass es möglich sei, den zuletzt gelöschten Charakter mit einem Button wiederherzustellen, während andere sagten, dass es in Ausnahmefällen möglich sei, den Support zu kontaktieren, um mehr Charaktere zurückzubekommen. Einige Spieler boten sogar an, dem betroffenen Nutzer beim Wiederaufbau seiner Charaktere zu helfen, indem sie ihn in den ersten Stunden des Spiels boosten oder ihm Ausrüstung zur Verfügung stellten. Der betroffene Nutzer bedankte sich für die Unterstützung und sagte, dass er die Angebote annehmen würde, sobald er wieder zu Hause sei.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

DIABLO 4 Charaktersverlust Community Support Spielerhilfe

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Spieler gibt Tipp, wie ihr an die seltenen legendären Runen in Diablo 4 kommtWer in den nächsten Tagen das Event in Diablo 4 spielt, hat die besten Chancen, legendäre Runen zu bekommen.

Weiterlesen »

Diablo 4: Spieler kritisieren neue Preise für kosmetische PetsIn Diablo 4 gibt es seit Season 4 Pets, die automatisch Mats einsammeln und mit verschiedenen Skins angepasst werden können. Neue Varianten im Shop kosten rund 25 Euro, was einige Spieler als überzogen empfinden. Andere sehen es entspannter, da die Pets rein kosmetisch sind und keinen spielerischen Vorteil bringen.

Weiterlesen »

Blizzard verkauft Pets für 25 Euro in Diablo 4 und Spieler sind ziemlich einverstanden damitAktuell sorgen teure Loot-Pets im Shop von Diablo 4 für Diskussionen – aber einige Spieler sehen gar kein Problem bei dem Angebot.

Weiterlesen »

Diablo 4: Spieler feiern neues Lunare Erwachen-EventDas neue Lunare Erwachen-Event in Diablo 4 wird von den Spielern überwiegend positiv aufgenommen. Besonders die Belohnungstruhen mit Runen und Tributen für die Unterstadt von Kurast kommen gut an. Viele Spieler finden das Event einfach und kurz, sodass jeder Spieler eine Chance auf die Cosmetics hat, wenn er in dem Zeitraum spielt.

Weiterlesen »

Diablo 4 bringt ein Winter-Event mit Millionen Goblins - Spieler loben die BelohnungenDas neue Winter-Event in Diablo 4 begeistert Spieler mit einfachen Aufgaben und lukrativen Belohnungen. Besonders die Truhen mit Runen und Tributen für die Unterstadt von Kurast kommen gut an.

Weiterlesen »

Diablo 4: Spieler entdeckt cleveren Trick, um legendäre Runen zu farmenEin Spieler hat einen effektiven Trick entdeckt, um legendäre Runen in Diablo 4 zu farmen. Das aktuelle Event und die richtige Strategie können euch helfen, seltene Loot-Fundstücke zu erhalten.

Weiterlesen »