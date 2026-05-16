Ein Kleinflugzeug-Absturz in einem Wohngebiet nahe Ludwigshafen mit eisender Ewigkeit. Beide Insassen starben, und das ohne, dass ein einziger Angetroffener verletzt wurde. Das Flugzeug war vom Flughafen Aachen-Merzbrück aus angestochen und hat emporgehoben. Unbekannte Fehler führten zu der Explosion des Propellers und der Absturz.

Ein Kleinflugzeug abstürzte in einem Wohngebiet nahe Ludwigshafen ; zwei Insassen starben. Die angebrochene Maschine war eine North American Aviation (T-28 Trojan) und war offenbar in der Luft explodiert; der Absturz war zuvor vom Flughafen Aachen-Merzbrück aus angetrieben worden.

Ein Polizeihubschrauber begann bereits im Laufe des Morgens Luftaufnahmen am Unfallort. Ziel der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ist weiterhin die Aufklärung des Unglücks. Die Beschädigungen waren jedoch so gravierend, dass das Dach eines Einfamilienhauses kollabierte, ein weiteres Flugzeugschädel war in einer Garage defolkt worden. Auch an dem Haus von Christian Mayer, dem____________im Bereich des Absturzes wohnte, fielen Trümmer zu, und er war zum Zeitpunkt des Absturzes vor seiner Haustür stand.

Nur wenige Autos befingen sich mit dem Geschehen. Die Nachricht kam unter anderem von BILD





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flugzeugmotor Kleinflugzeug-Absturz Ludwigshafen Todesfälle North American Aviation (T-28 Trojan) Federal Aviation Bureau (BVL) Inspectorate Belonging: Landkreis Ludwigshafen-Grabenheims Kreis Ludwigshafen-Grabenheimsspanisches Liyaat

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeuges in WohngebietEin Kleinflugzeug stürzt über einem Ort ab. Zwei Menschen aus dem Flugzeug sterben – am Boden liegen Trümmerteile.

Read more »

Zwei Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Wohngebiet südlich von MannheimEin Kleinflugzeug stürzt über einem Ort ab. Zwei Menschen aus dem Flugzeug sterben – am Boden liegen Trümmerteile.

Read more »

Limburgerhof: Kleinflugzeug explodiert und kracht in WohngebietIm rheinland-pfälzischen Limburgerhof ist wohl ein Kleinflugzeug in einem Wohngebiet abgestürzt. Es gibt zwei Tote. Das Flugzeug ist nach ersten Erkenntnissen in der Luft explodiert.

Read more »

Kleinflugzeug stürzt in WohngebietEin Kleinflugzeug stürzt über einem Ort ab. Zwei Menschen aus dem Flugzeug sterben – am Boden liegen Trümmerteile. Zeugen haben vor dem Absturz etwas

Read more »