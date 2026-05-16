Kleinflugzeug-Absturz: Zwei Tote, Verletzte und Trümmerteile

Ein Kleinflugzeug ist in Limburgerhof, eine verbandsfreie Gemeinde im Rhein-Pfalz-Kreis im Süden von Rheinland-Pfalz, abgestürzt. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen und eine weitere Person wurde verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Absturzursache.

Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, eine weitere Person wurde offenbar verletzt. Hinweise auf verletzte Anwohner gibt es aktuell nicht, teilte die Polizei mit. Das Kleinflugzeug sei gegen 11.30 Uhr auf einem Grundstück am Ortsrand abgestürzt.

Im größeren Umkreis der Absturzstelle liegen zahlreiche Trümmerteile verteilt, die Absturzstelle sei weiträumig abgesperrt. Wie der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur des Kreises dem SWR mitteilte, sei das motorisierte Kleinflugzeug offenbar in der Luft explodiert. Dabei seien auch Trümmerteile auf umliegende Häuser geflogen. Augenzeugen berichteten zudem, dass das Kleinflugzeug ein Haus gestreift habe.

Für Anwohner wurde demnach eine Anlaufstelle eingerichtet. Die Kriminalpolizei ermittle zur Absturzursache. Auch ein Polizeihubschrauber sei vor Ort, um Luftbilder zu erhalten





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