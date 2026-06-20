Kleinflugzeugabsturz: Claude Guillemot, Mitbegründer von Ubisoft, ums Leben gekommen

Claude Guillemot, Mitbegründer von Ubisoft, ist bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs nahe La Baule ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine, die dem passionierten Flieger Guillemot gehörte, stürzte auf ein Weizenfeld. Die französische Regierung hat angekündigt, dass sie eine Untersuchung des Absturzes einleiten wird.

Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs nahe der französischen Kleinstadt La Baule sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Einer von ihnen ist Claude Guillemot , Mitbegründer des Videospiel-Giganten Ubisoft .

Die zweimotorige Maschine, die dem passionierten Flieger Guillemot gehörte, war am Freitagnachmittag in Rennes gestartet und befand sich auf dem Weg nach La Baule. Dort wollte der bretonische Unternehmer an einer Flieger-Veranstaltung teilnehmen, zu der mehr als hunderterwartet wurden. Der andere Insasse war offenbar ein Fluglehrer aus Rennes, der den Software-Unternehmer begleitete. Weitere Personen waren offenbar nicht an Bord der Maschine.

Am späten Freitagnachmittag stürzte die Cessna 421 in der Nähe des Flugplatzes von La Baule auf ein Weizenfeld. Offenbar steuerte Guillemot selbst die Maschine. Claude Guillemot gründete 1986 zusammen mit seinen vier Brüdern in der Bretagne das Software-Unternehmen Ubisoft. Die Firma schuf legendäre Spielreihen wie Assassin's Creed, Far Cry und Raving Rabbids.

Guillemot selbst gehörte dem Verwaltungsrat von Ubisoft Entertainment an und bekleidete seit 2017 die Position des stellvertretenden CEO mit Zuständigkeit für das operative Geschäft. Der Absturz des Kleinflugzeugs hat in der französischen Spieleindustrie ein tiefes Trauer ausgelöst. Die Mitarbeiter von Ubisoft haben sich angesichts des tragischen Ereignisses um Claude Guillemot gezeigt. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich angesichts des Absturzes für die Familie und die Mitarbeiter von Ubisoft ausgesprochen.

Die französische Regierung hat angekündigt, dass sie eine Untersuchung des Absturzes einleiten wird. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen innerhalb der nächsten Wochen vorliegen





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