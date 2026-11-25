Singapur schickt Soldaten und Fahrzeuge für Übungen nach Australien. Zwei Übungsgebiete dort umfassen zusammen rund 7600 Quadratkilometer – mehr als das Zehnfache der Fläche des Stadtstaats.

Singapur schickt Soldaten und Fahrzeuge für Übungen nach Australien. Zwei Übungsgebiete dort umfassen zusammen rund 7600 Quadratkilometer – mehr als das Zehnfache der Fläche des Stadtstaats.lässt seine Streitkräfte regelmäßig in Australien trainieren.

Der dicht besiedelte Stadtstaat verfügt dort über Übungsflächen, die zusammen etwa zehnmal so groß sind wie sein eigenes Staatsgebiet. Derzeit hält das singapurische Militär sein jährliches Herbstmanöver „Exercise Wallaby“ in Australien ab. Die Soldaten üben auf dem Übungsgelände Shoalwater Bay in Queensland. Laut einerAustralien bietet Singapur viel Platz für Manöverhat mehr als sechs Millionen Einwohner und umfasst 744 Quadratkilometer.

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Für große Militärübungen reicht der Platz im dicht bebauten Stadtstaat nicht aus. Das Land nutzt deshalb zwei Gebiete in Australien: Shoalwater Bay an der Ostküste im Bundesstaat Queensland und das neu entstehende Übungsgelände Greenvale.rund 4500 Quadratkilometer groß. Ein Teil des Gebiets liegt im Meer. Allein der ausgebaute Bereich umfasst demnach 1100 Quadratkilometer.

Greenvale kommt auf weitere 3100 Quadratkilometer. Zusammen ergeben sich rund 7600 Quadratkilometer Trainingsfläche. Die militärische Zusammenarbeit reicht Jahrzehnte zurück. Singapur hielt 1990 erste Übungen in Australien ab. 2015 kündigten beide Länder eine erweiterte Kooperation an, 2020 schlossen sie einen Vertrag.

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Der Ausbau von Unterkünften und weiterer Infrastruktur in Shoalwater Bay begann 2018 und war 2024 abgeschlossen. Die Arbeiten in Greenvale dauern noch an. Singapurisches VerteidigungsministeriumDer Vertrag erlaubt Singapur, pro Jahr bis zu 14.000 Soldaten für höchstens 18 Wochen nach Australien zu verlegen.

Außerdem darf das Land 2400 Militärfahrzeuge mitbringen, so das. Weil die Infrastruktur in Greenvale noch nicht fertig ist, können derzeit aus praktischen Gründen höchstens 6600 Soldaten gleichzeitig untergebracht werden. Singapur darf die Manöver „einseitig“ durchführen. Das bedeutet, dass Australien nicht in die taktische Gestaltung eingreift.

Über den Zugang zu seinem Staatsgebiet entscheidet Canberra weiterhin politisch. Auch gemeinsame Übungen finden statt. Laut „Singapurs Streitkräfte sind umfangreich ausgerüstetetwa 170 Leopard-2SG-Kampfpanzer,Die Luftwaffe besitzt 99 Kampfjets: 40 F-15SG und 59 F-16. Hinzu kommen 59 Militärhubschrauber.

Das Land hat außerdem 20 US-Kampfjets vom Typ F-35 für 4,06 Milliarden US-Dollar bestellt.

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“ sollen acht der bestellten F-35 bis Ende 2029 direkt in Singapur stationiert werden. Die übrigen zwölf Jets werden hingegen zu Ausbildungszwecken auf einem US-Stützpunkt bei der singapurischen Luftwaffe verbleiben – die Auslieferung der ersten vier F-35 dorthin beginnt ab Ende 2026, die restlichen acht folgen 2028.