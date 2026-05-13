Kleinwagen-Vergleich: Adam, Citigo, Jazz II, MX-5, BMW 5er, C-Max

Ein Vergleich von fünf Kleinwagenmodellen: Adam, Citigo, Jazz II, MX-5 und C-Max. Alle Modelle haben ihre Vor- und Nachteile, aber auch ihre Vorzüge.

Der Kleinwagen Adam ist kleiner, aber feiner und charismatischer als sein großer Bruder Corsa. Interieur qualität , Farbvielfalt und Optionsliste zeugen vom Ehrgeiz der Produktplaner. Thermostat , Wasserpumpe , Zündspulen und Motorsensorik schwächeln häufig.

Beim 1.4 Turbo darf die Steuerkette nicht rasseln. Gebraucht-Preise: ab ca. 2900 Euro. Der Citigo ist übersichtlich, sparsam und erstaunlich erwachsen. Die Technik ist simpel, das macht ihn haltbar.

Häufiger nerven die hakelige Schaltung, Bremsenverschleiß, gelegentliche Elektrik-Mätzchen. Leistung: 90 bis 120 PS. Sauber konstruiert und mit viel Platz an Bord: Auf nur 3,90 Meter Außenlänge punktet der von 2008 bis 2015 angebotenen zweite Generation mit enormem Nutzwert und beeindruckender Qualität. Honda Jazz II: Zwar sehen weder Interieur noch Exterieur nach Premiumqualität aus, doch Verarbeitung und Haltbarkeit sind vorbildlich.

Sämtliche Antriebe sind pure Vernunft: Die 90 bis 100 PS starken Motoren (Benzin- und Hybrid-Versionen) sind, solange sie frisches Öl bekommen, ehrliche Dauerläufer. Mazda MX-5 (NB): gekonnt puristisch Offener, ehrlicher und zugleich bezahlbarer als (NB) fährt kein anderer Roadster der Nullerjahre. Im Alltag mit ihm braucht es weder großen Motoren noch besondere Extras oder fundierte Selbstschrauberkenntnisse, um glücklich zu werden. Knackpunkt ist oft die Substanz der Karosserie.

BMW-Baureihe E39 einst zuverlässig als feinen Dienstwagen. Seidige und zugleich langlebige Sechszylinder, tolle Qualitätsanmutung, ein fein abgestimmtes Fahrwerk und Variantenvielfalt sind heute gute Gründe, um sich für den noch immer voll alltagstauglichen Youngtimer zu begeistern. Typische Themen sind Tuningsünden, Probleme mit dem Kühlsystem, Ölverlust, verschlissene Fahrwerksbuchsen, Ausfälle der Komfort-Elektrik sowie Rost an Kanten und Schwellern





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