Kletterer auf schwindelerregender Höhe vor Tasmanien gerettet

Zwei Kletterer saßen auf dem 'Totem Pole' in Tasmanien fest, nachdem sich ihre Seile aufgrund starker Winde verheddert hatten. Eine komplizierte Rettungsaktion endete erfolgreich, nachdem erfahrene Kletterer den Fels bestiegen und die Kletterer an Rettungsseilen befestigten.

In Australiens Bundesstaat Tasmanien , an der felsigen Küste des Cape Hauy, befindet sich der ' Totem Pole ', ein imposanter Felsen, der Kletterer aus aller Welt anzieht. Dieser markante Doleritfelsen ragt linealgerade aus dem Ozean und bietet abenteuerlustigen Sportlern eine Herausforderung. Mit seinen zwei Seillängen von 25 und 40 Metern ist die vertikale Besteigung des ' Totem Pole ' nicht ohne Risiken.

Die isolierte Lage des Felsens und die oft starken Winde machen die Besteigung besonders anspruchsvoll. Zwei Kletterer erlebten diese Herausforderung am eigenen Leib, als sie aufgrund heftiger Winde und verhedderter Seile auf einem schwindelerregenden Felsvorsprung fest hingen. Die Rettungsaktion gestaltete sich als schwierig. Hubschrauber-Manöver scheiterten aufgrund der starken Winde, und Versuche mit einem Polizeiboot wurden aufgrund des hohen Wellengangs abgebrochen. Schließlich machten sich erfahrene Mitglieder des 'Climbing Club of Tasmania' zu Fuß auf den Weg zum 'Totem Pole'. In der Dunkelheit bestiegen sie den Fels und gelangten an die beiden Kletterer, die sie an Rettungsseilen befestigten. So konnten die Einsatzkräfte die Kletterer zu Klippen auf dem Festland bringen. Mit Tagesanbruch wurden sie schließlich mit Seilen auf den Boden gezogen.Die beiden Kletterer waren hungrig, müde und unterkühlt, aber ansonsten unverletzt. Der 'Totem Pole' ist eine Herausforderung für erfahrene Kletterer und ein eindrucksvolles Beispiel für die wilde Schönheit Tasmanias. Die Geschichte der beiden Kletterer erinnert jedoch daran, dass selbst bei scheinbar bekannten Orten die Risiken der Natur ernst genommen werden müssen





