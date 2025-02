Kletterer in Australien in Todesgefahr

Zwei Kletterer befanden sich am Mittwoch in Tasmanien in einer lebensbedrohlichen Situation, nachdem sie in großer Höhe an einem schmalen Felsen stecken blieben. Ein starker Wind verhedderte ihre Seile, wodurch der Abstieg unmöglich wurde. Die Rettungskräfte mussten mit Hubschrauber und Polizeiboot versuchen, die beiden zu retten, doch der starke Wind machte es unmöglich. Am Ende gelang es schließlich einer Gruppe von erfahrenen Kletterern, die beiden mit Rettungsseilen von dem Felsen zu befreien.

Die Kletterer sitzen an der Spitze des schmalen Felsen s auf einer winzigen Plattform in der Höhe fest. Die Seile sind weg. Sie suchten den Nervenkitzel, doch dann saßen zwei Kletterer in schwindelerregender Höhe fest. Um sie herum: endloser Himmel und Wolken. Eine furchterregende Notsituation! Es ist eine Szene, die an den Kinofilm „Fall“ erinnert, in dem zwei Kletterinnen auf einen 610 Meter hohen, maroden Funkturm steigen.

Blöderweise bricht bei der Aktion eine rostige Leiter ab – und sie sind kurz unter der Spitze auf einer kleinen Plattform gefangen. Der totale Thrill! Auch die beiden Kletterinnen im Film „Fall“ schaffen es auf die Plattform – und sind dann dort in der Höhe gefangen. Im echten Leben machte sich ein Duo am Mittwoch auf den Weg zur Spitze des „Totem Pole“ (deutsch: Totempfahl). Der spektakuläre, extrem schmale Felsen ragt 65 Meter kerzengerade in den Himmel. Er lockt seit Jahrzehnten Kletter-Fans aus der ganzen Welt auf die australische Insel Tasmanien. Die Felsnadel steht im Ozean. Auf einem kleinen Vorsprung, kurz vor dem Gipfel, verhedderte der starke Wind die Seile der beiden Kletterer, machte den Abstieg unmöglich. Man versuchte, die beiden mit einem Hubschrauber von dem Felsen zu holen. Doch vergebens, der Wind war zu stark! Auch ein Polizeiboot war „wegen des erheblichen und gefährlichen Wellengangs“ erfolglos, teilte die Polizei mit. Als die Dunkelheit einsetzte, machten sich eine Gruppe von erfahrenen Kletterern mit Spezialausrüstung an die Rettungsaktion. In der Dunkelheit machte sich die Gruppe an den Aufstieg, holte die beiden Abenteurer mit Rettungsseilen von dem rutschigen Felsen. Laut Polizei dauerte der Einsatz bis in die Morgenstunden. Verletzt wurde niemand. Der Totem Pole ist Kletter-Traum vieler Abenteurer, wurde zum ersten Mal 1968 erklommen. Die Lage des Felsens macht den Aufstieg besonders gefährlich, da der Fuß im Meerwasser steht und ihn besonders rutschig macht. Unfall : Beim Aufstieg löste sich ein Felsstück, so groß wie ein Fernseher, und traf den britischen Sportkletterer Paul Pritchard (58) am Schädel. Heute ist er halbseitig gelähmt, leidet unter Gedächtnisproblemen





