Die Weltklimakonferenz COP31 endet ohne Beschluss. Der Antalya-Pakt lehnt EU, Deutschland und Frankreich ab, da er Kohle, Öl und Gas nicht explizit benennt.

Die 31. UN-Klimakonferenz in Antalya ist ohne ein verbindliches Abschlussdokument zu Ende gegangen. Konferenzpräsident Murat Kurum bestätigte am Sonntag offiziell, dass sich die rund 200 teilnehmenden Delegationen nach zwei Wochen intensiver Verhandlungen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnten. Es wurden keine bindenden Beschlüsse gefasst, was auf massive Blockaden bei der Frage des Ausstiegs aus fossilen Energieträgern zurückzuführen ist.

Scheitern des Antalya-Pakts und EU-Position

Das von der türkisch-australischen Konferenzleitung vorgelegte Papier, das als "Antalya-Pakt" bekannt wurde, stieß auf massiven Widerstand. Mehrere Staaten lehnten den Text im Plenum offiziell ab, darunter die gesamte Europäische Union, Deutschland und Frankreich. Irlands Klimaminister Darragh O'Brien sprach im Namen des Staatenverbundes eine klare Absage aus und erklärte, dass man keine Abschlusserklärung akzeptiere, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähne. Die EU positionierte sich damit entschieden gegen das Ergebnis der Präsidentschaft.

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Der irische Minister begründete diese Haltung damit, dass Kohle, Öl und Gas die Haupttreiber der Klimakrise sind. Im jetzigen Moment, in dem die Welt dringend mehr Klimaschutz benötige, scheitere der "Antalya-Pakt" daran, auch nur in die Nähe einer angemessenen Antwort zu kommen. Die Ablehnung durch die EU war das Ergebnis langwieriger Kompromissversuche, an denen die Delegationen die ganze Nacht gearbeitet hatten.

Kritik aus Deutschland und Frankreich am Textentwurf

Auch auf nationaler Ebene äußerte sich die Kritik scharf. Der deutsche Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) bewertete den erneut nachgebesserten Textentwurf als "nicht zustimmungsfähig". In Antalya vor Medienvertretern sprechend, bezeichnete er das zehnseitige Papier der Präsidentschaft als unzureichend. Es biete keine angemessene Antwort auf die Bedrohung durch die Klimakrise, sondern gehe sogar einen Schritt zurück. Ein solcher Rückschritt gegenüber bisherigen Entscheidungen für Klimaschutz sei das Letzte, was Deutschland sich leisten könne.

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Carsten Schneider richtete direkte Vorwürfe an ölproduzierende Länder, die Fortschritte blockierten. Er betonte, dass die überwältigende Mehrheit der Staaten sich im Klimaschutz engagiere. Einige wenige Staaten jedoch verdienten noch ihr großes Geld mit Öl und Gas und seien nicht bereit, einen klaren Fahrplan zur Reduktion der Trehausgasemissionen in diesem Bereich voranzubringen. Ähnlich kritisch äußerte sich die französische Umweltministerin Monique Barbut. Sie teilte mit, dass der Text, den die Präsidentschaft am Sonntagmorgen vorlegte, noch schwächer war als der vorherige Entwurf und ein solcher Rückschritt inakzeptabel sei.

Inhaltliche Mängel und Blockaden durch Ölstaaten

Ein zentrales Problem des abgelehnten Entwurfs war die fehlende explizite Nennung der fossilen Energieträger. Das zehnseitige Papier der Konferenzleitung erwähnte Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich, anders als von der deutschen Delegation und vielen Klimaschutzverbänden erhofft. Es gab lediglich einen allgemeinen Querverweis auf den Beschluss von Dubai aus dem Jahr 2023, der sich auf den schrittweisen Ausstieg von diesen Energieträgern bezieht. Verhandlungskreisen zufolge hatten vor allem ölproduzierende Länder wie Saudi-Arabien diesen Fortschritt blockiert.

Trotz der allgemeinen Formulierung erkannte der Text eine wichtige Realisierung an. Darin wird bestätigt, dass die Staaten ihr in Paris im Jahr 2015 angestrebtes Ziel reißen werden, die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen. Man wolle diese Überschreitung jedoch in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer begrenzen. Dies gilt als kritisch, da die Klimawissenschaft zeigt, dass die katastrophalsten Folgen der Klimakrise nur abgewendet werden können, wenn die Marke unter 1,5 Grad gehalten wird.

Reaktionen von Umweltverbänden und Ausblick

Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, bezeichnete die fehlende Erwähnung der fossilen Brennstoffe im zur Abstimmung stehenden Verhandlungstext als "unfassbar". Er warnte davor, dass der Text das Geschäftsmodell der großen Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängere. Es sei alles andere als akzeptabel und dürfe von Umweltminister Schneider und der EU gemeinsam mit den Inselstaaten und vulnerablen Staatengruppen nicht hingenommen werden.

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Türkischer Konferenzpräsident Murat Kurum hatte vor Ende der Konferenz noch auf einen Kompromiss in letzter Minute gehofft. Andernfalls drohe eine längerfristige Blockade der UN-Klimaverhandlungen. Monique Barbut kritisierte unterdessen, dass die Temperaturen weiter stiegen und die Katastrophen sich vervielfachen, während die Politik im Widerspruch dazu handele. Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya, die von einer gemeinsamen Präsidentschaft der Türkei und Australiens unter der Leitung von Murat Kurum und Chris Bowen geführt wurde, endet somit ohne ein verbindliches politisches Signal zur Beschleunigung der Energiewende.