Klima-Demo in Köln: Mehr Druck auf Politik

Klimaaktivisten demonstrieren in Köln und fordern die Politik zur erhöhten Priorität des Klimaschutzes auf. Die Demonstration findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt, nachdem in München ein Anschlag verübt wurde.

Viele Demonstranten empfinden das Thema Klimaschutz im aktuellen Wahlkampf als unzureichend. Sie fordern, dass die zukünftige Bundesregierung den Klimaschutz als oberste Priorität sieht. Durch die Demonstration en und den Druck auf die Politik er sei zum Beispiel bereits viel im Ausbau erneuerbarer Energien erreicht worden. Man darf das Thema Klimakrise bei aller berechtigten Diskussion um Wirtschaft oder Migration nicht aus den Augen verlieren.

Es ist wichtig, dass wir in der Demokratie Lösungen gegen den Klimawandel vorantreiben. Nach der Auftaktkundgebung am Heumarkt setzte sich die Demonstration gegen 17 Uhr in Richtung Neumarkt in Bewegung. Rund um die Augustinerstraße und Cäcilienstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Zug lief am Rudolfplatz und am Dom vorbei und endete schließlich erneut an der Bühne am Heumarkt, wo eine Band spielte und weitere Reden gehalten wurden. Die Demonstration fand aufgrund des Anschlags in München am Vortag mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt. Rund um den Heumarkt waren viele Einsatzwagen und Polizisten. Die Veranstalter erklärten, dass man für das Thema Sicherheit sensibilisiert sei, aber sich voll und ganz auf die Polizei verlasse. Die Anschläge oder die Kälte werden nicht verhindern, dass wir uns für unsere Ziele auf die Straße stellen. Die anstehende Wahl wird entscheiden, wie die deutsche Klimapolitik in den nächsten Jahren aussieht. Von Seiten der Polizei hieß es, dass Angriffe mit Autos in Alltagssituationen nie komplett verhindert werden könnten. Gleichzeitig habe man die Einsatzkräfte besonders sensibilisiert und die Sicherheitskonzepte für Großveranstaltungen überarbeitet





WDRaktuell / 🏆 25. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Klimawandel Klimaschutz Demonstration Köln Politik Wahlkampf Sicherheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg gegen Köln: HSV-Fans prügeln auf Köln-Anhänger, Frauen und Ältere einAugenscheinlich wahllos haben mutmaßlich HSV-Fans auf Anhänger des 1. FC Köln im Hamburger Stadtteil St. Pauli eingeprügelt. Die Polizei ermittelt.

Weiterlesen »

Ticker: So läuft die Demo gegen Rechts in KölnAm Samstag (25. Januar) findet in Köln eine Großdemo gegen Rechts statt. EXPRESS.de berichtet im Ticker.

Weiterlesen »

Andrang größer als erwartet: Deutlich mehr als 20.000 bei Demo gegen Rechts in KölnIn mehreren Städten rufen Bündnisse zu Protesten gegen Rechts auf. In Köln nach Polizeiangaben mehr als 20.000 Menschen zusammen. Sie wenden sich auch gegen Pläne von CDU-Chef Merz, zur Not mit der AfD die Migrationspolitik zu verschärfen. Auch in Halle, wo die AfD offiziell ihren Wahlkampf eröffnet, sind es Tausende.

Weiterlesen »

Demo in Köln: Tesla von Rabaue-Sänger bespritzt und bespucktBei der Demonstration gegen Rechts hat es einen Zwischenfall gegeben. Einzelne beschädigten den Tesla von Rabaue-Sänger Alexander Barth, um ihre Wut über Firmenchef Elon Musk kundzutun.

Weiterlesen »

Demo gegen Rechts in Köln: Besucher spricht Problem anKölner und Kölnerinnen haben bei der Demo gegen Rechts erneut ein starkes Zeichen gesetzt. Aber reicht das alles? Ein EXPRESS.de-Kommentar.

Weiterlesen »

Demo gegen Rechts in Köln: Großer Protest gegen AfD & CDUIn der Kölner Innenstadt ist die große Demo gegen Rechts unterwegs. Die Zahl der Teilnehmenden soll inzwischen bei mehr als 10.000 liegen.

Weiterlesen »