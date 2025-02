Klima- und Demokratieproteste planen sich für Februar in Deutschland

Fridays for Future ruft in Deutschland zu Klimastreiks auf und plant für Februar mehrere Aktionen. Die Bewegung will ihre Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Organisationen ausbauen und eine „Aktionswoche für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte“ veranstalten. Die FFF-Bewegung fordert die neue Bundesregierung zu einem klaren Bekenntnis zu Klimaschutz und Demokratie auf.

In Deutschland sind für den kommenden Februar mehrere Klima- und Demokratie proteste geplant. Fridays for Future (FFF) ruft unter dem Motto „Recht Auf Zukunft“ zu Klimastreik s auf, die in Form von klassischen Demonstrationen, Fahrradkorsos oder Straßenfesten stattfinden sollen. Die Bewegung will mit diesen Aktionen ihre Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Organisationen weiter ausbauen. In Berlin und Hamburg wurde bereits gemeinsam mit „Omas gegen Rechts“ mobilisiert.

Auch Initiativen wie Campact oder „Laut gegen Rechts“ haben ihre Teilnahme angekündigt.Der Klimastreik FFF soll zum Anlass für eine „Aktionswoche für Demokratie, soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte“ vom 17. bis 23. Februar werden. An diesem Wochenende finden in Berlin und anderen Städten Demonstrationen und Kundgebungen statt. Am Sonntag findet eine große Kundgebung auf dem Bebelplatz in Berlin statt, zu der mehrere Zehntausende Teilnehmer erwartet werden. Unter anderem treten Herbert Grönemeyer, die Band Revolverheld, Rapper Soho Bani und Bela B. aus der Band „Die Ärzte“ auf. Die FFF-Bewegung fordert die neue Bundesregierung zu einem klaren Bekenntnis zu Klimaschutz und Demokratie auf. In einem offenen Brief wird die Regierung aufgefordert, die größte Herausforderung unserer Zeit – den Klimawandel – ernst zu nehmen und Lösungen zu präsentieren. Über 130 prominente Persönlichkeiten haben den Aufruf bereits unterzeichnet.





Klimastreik Fridays For Future Demokratie Proteste Klimaschutz Menschenrechte Politik Deutschland

