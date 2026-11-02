Klimaaktivisten besetzen Neuköllner Rathaus in Berlin

Klimaaktivisten besetzen in Berlin das Rathaus Neukölln. Die nicht angemeldete Aktion endet kampflos. Politiker wurden per Brief vor Klimakrise gewarnt.

In der deutschen Hauptstadt Berlin haben Klimaaktivisten eine symbolische Protestaktion im Rathaus von Neukölln durchgeführt. Mit dieser Maßnahme wollen sie deutlich machen, dass die politischen Akteure aus Sicht der Gruppe das vorhandene Potenzial zur Bekämpfung des Klimawandels noch nicht ausreichend ausschöpfen. Die Demonstration richtet sich explizit an die Verantwortlichen der Bezirksverwaltung und der Stadtregierung, um auf die Dringlichkeit der Situation hinzuweisen und sofortiges Handeln einzufordern.

Symbolische Besetzung des Neuköllner Rathauses

Ein von der Aktionsgruppe an Medienvertreter gesendetes Bild zeigt vier Personen, die im Kreis auf dem Boden des Rathauses sitzen. Diese Haltung verdeutlicht die Festigkeit ihrer Forderungen und ihren Willen zur zivilen Ungehorsamsaktion. In ihren Händen halten die Protestierenden selbstgebastelte Schilder, die die visuelle Botschaft unterstreichen. Auf einem dieser Plakate ist beispielsweise eine Darstellung eines Waldbrands zu sehen, was die konkreten Gefahren der globalen Erwärmung symbolisiert.

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Vertreter der Gruppe erklärten am Vormittag der Veranstaltung öffentlich, dass das Rathaus Neukölln damit faktisch besetzt sei. Diese Besetzung war jedoch nicht als offizielle Versammlung bei den zuständigen Behörden angemeldet worden. Da kein ordnungsgemäßer Antrag vorlag, konnte die Polizei einschreiten, um die Räumung der Räume zu veranlassen, ohne dabei auf Widerstand der Beteiligten stoßen zu müssen.

Priorisierung der Klimawarnungen an Politiker

Bevor die physische Präsenz im Rathaus begann, hatten die Aktivisten einen schriftlichen Weg gewählt, um ihre Anliegen zu kommunizieren. Sie hatten Briefe an alle zwölf amtierenden Bezirksbürgermeister und Bezirksbürgermeisterinnen Berlins versandt. Zusätzlich richtete sich diese Warnung direkt an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. In diesen Schreiben wurde eindringlich vor den akuten Gefahren der Klimakrise gewarnt und auf die Notwendigkeit schneller politischer Gegenmaßnahmen hingewiesen.

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Der Sprecher der Polizei bestätigte gegenüber Journalisten, dass dem Vorfall bekannt war und die Einsatzkräfte vor Ort anwesend waren. Da die Aktion nicht den rechtlichen Anforderungen für eine Demonstration entsprach, wurde die Sitzaktion um elf Uhr morgens kampflos und ohne Eskalation aufgelöst. Die Beteiligten verließen die Räumlichkeiten auf Anweisung der Behörden, wodurch die Nutzung des Rathauses für die offizielle Arbeit wieder gewährleistet werden konnte.

Forderungen nach sofortigem politischen Handeln

Die Klimagruppe möchte mit solchen Aktionen erreichen, dass die Politik die Klimakrise als existenzielle Bedrohung anerkennt und entsprechend handelt. Sie kritisieren, dass bestehende Maßnahmen oft zu langsam oder zu wenig ambitioniert sind, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Durch die direkte Ansprache der lokalen und regionalen Entscheidungsträger soll ein Bewusstsein für die Dringlichkeit geschaffen werden.

Die Wahl des Ortes im Rathaus Neukölln ist dabei strategisch klug gewählt, da hier ein zentraler Ort der lokalen Demokratie repräsentiert wird. Die Medienwirkung durch die Verteilung von Bildern an Pressevertreter gewährleistet, dass die Botschaft über den Ort der Aktion hinaus bekannt wird. Die Kombination aus schriftlicher Warnung und physischer Präsenz unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Forderungen der Aktivisten.

Es bleibt abzuwarten, ob die Regierung und die Bezirksverordneten die in den Briefen geäußerten Warnungen ernst nehmen und ihre Klimaschutzstrategien entsprechend anpassen. Die Klimaaktivisten haben mit dieser Aktion gezeigt, dass sie bereit sind, auch zivile Mittel einzusetzen, um auf die Missstände hinzuweisen und Druck auf die Politik auszuüben, um die Zukunftsfähigkeit der Stadt und der Region zu sichern.