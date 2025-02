Klimaaktivisten demonstrieren in München nach Auto-Anschlag

Trotz eines Auto-Angriffs auf eine Klimademo in München am Donnerstag, bei dem 36 Menschen verletzt wurden, demonstrierten Klimaaktivisten am Freitag für den Klimaschutz. Rund 2.000 Menschen kamen zu einer Kundgebung der Bewegung Fridays for Future (FFF) am Königsplatz. Die Aktivisten verzichteten auf einen Demonstrationszug und Musikbands, um Raum für Trauer und Betroffene zu schaffen.

Stattdessen gab es eine stationäre Kundgebung, bei der unter anderem ein Mitglied der Verdi-Jugend sprach. Ein Sprecher der FFF erklärte, dass man sich entschlossen habe, auch der Trauer Raum zu geben und betroffene Menschen sprechen zu lassen. Die FFF hatte am Freitag bundesweit zu Demos für den Klimaschutz aufgerufen. Unter anderem in Berlin und Hamburg schlossen sich mehrere Tausend Menschen dem Aufruf an. In München hatten die Veranstalter nach dem Anschlag am Donnerstag mit mindestens 36 Verletzten ihren ursprünglichen Plan geändert. Die Aktivisten betonten, dass der Klimaschutz trotz des Angriffs weiter vordringlich sei. Es sei wichtig, vor der Bundestagswahl ein Zeichen zu setzen. Die Demonstranten - laut Veranstalter waren es rund 3.100 Menschen - forderten unter anderem Klimaneutralität sowie einen Gasausstieg bis 2035. Am Samstag (13.00 Uhr) sind zwei große Demos des Aktionsbündnisses gegen die Sicherheitskonferenz sowie der Initiative Gemeinsam gegen den Krieg angekündigt. Insgesamt werden dazu mehrere Tausend Teilnehmer erwartet. Man habe Gespräche mit den Behörden geführt, sagte ein Sprecher Aktionsbündnisses gegen die Sicherheitskonferenz. Man habe sich aber einvernehmlich entschieden, die Veranstaltung wie geplant durchzuführen. Das Bündnis plant einen Zug durch die Stadt und eine Menschenkette vom Karlsplatz zum Marienplatz. Die Behörden hatten aufgrund des Anschlags auf den Demozug verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) angekündigt. Der 'Kräfteeinsatz' werde 'erhöht', hieß es bei der Polizei. Beim Kreisverwaltungsreferat hieß es, Änderungen bei geplanten Demonstrationen unter anderem im Zusammenhang mit der Sicherheitskonferenz seien möglich.





