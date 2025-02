Klimaaktivistin Luisa Neubauer mit provokantem Kleid gegen CDU-Kanzlerkandidat Merz

Luisa Neubauer sorgte bei der Berlinale-Eröffnung mit einem Kleid, auf dem die Frage „Donald & Alice & Elon & Friedrich?“ zu lesen war, für einen Eklat. Mit diesem provokanten Auftritt machte sie einen Bezug zwischen dem CDU-Vorsitzenden und Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel, dem Tech-Milliardär Elon Musk und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Neubauer sieht in der derzeitigen weltpolitischen Lage eine Gefahr für die Demokratie und protestiert gegen die Angriffe auf die demokratischen Werte.

Klimaaktivistin Luisa Neubauer sorgte bei der Eröffnung der Berlinale mit einem provokanten Kleid für Aufsehen und löste eine Kontroverse aus. Auf dem Vorderteil ihres Kleides war die Frage zu lesen: „Donald & Alice & Elon & Friedrich?“ Auf der Rückseite stand: „Democracy dies in daylight!“ (Die Demokratie stirbt bei Tageslicht!).

Mit diesem auffälligen und vieldeutigen Ensemble stellte Neubauer einen Bezug zwischen dem CDU-Vorsitzenden und Unions-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel, dem Tech-Milliardär Elon Musk und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump her. Die 28-Jährige erklärte, dass sie damit auf die derzeitige weltpolitische Lage aufmerksam machen wolle. „Ich mache mir wie sehr viele andere Menschen gerade in Deutschland große Sorgen um unsere Gesellschaft und unsere Demokratie und um das gesellschaftliche und ökologische Klima. Und ich frage mich, wer all das verteidigt, wenn es drauf ankommt“, sagte Neubauer der dpa. „Mit vielen anderen zusammen wehre ich mich gegen die forcierte Normalisierung rechtsradikaler Ideen und protestiere gegen die Angriffe auf unsere Demokratie und Lebensgrundlagen – auf der Straße und auf dem Roten Teppich“, teilte Neubauer weiter mit.Die Aktion von Neubauer knüpft an den Eklat um eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Bundestag an. Merz hatte für Empörung gesorgt, weil er Ende Januar im Bundestag in Kauf genommen hatte, dass sein Fünf-Punkte-Plan zur Migrationspolitik nur dank AfD-Stimmen eine Mehrheit bekam. Neubauer sieht in dieser Entwicklung eine Gefahr für die demokratischen Werte und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch andere Prominente nutzten den roten Teppich am Donnerstagabend zum Protest. Die Schauspielerinnen Meret Becker und Anna Thalbach hielten einen Schal mit der Aufschrift „SOS Humanity“ für zivile Seenotrettung hoch. Neubauers provokante Aktion sorgte für viel Gesprächsstoff und brachte die aktuelle politische Lage in den Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Die Frage nach dem Schutz der Demokratie und den Gefahren des Rechtsradikalismus steht damit im Zentrum des Diskurses. Neubauers Einsatz für die Anliegen der Umweltbewegung und die Bekämpfung des Klimawandels ist dabei ein wichtiger Aspekt, der in der politischen Debatte ebenfalls eine immer größere Rolle spielt.





