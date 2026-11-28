Rom hat über 7000 Untergrundobjekte kartiert, Helsinki bietet 900.000 Schutzplätze im Fels. Doch Erdbebenrisiko und schlechte Luft setzen Grenzen.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Draußen tobt ein Schneesturm oder eine Hitzewelle, unten bleibt die Luft mild: Die unterirdische Stadt Derinkuyu in Kappadokien reicht laut türkischem Kulturministerium rund 85 Meter tief in den Fels.

Ein BBC-Bericht von Mitte November nennt dort ganzjährig etwa 15 bis 17 Grad. Je nach Tiefe dürfte der Wert schwanken. Klimaforscher und Stadtplaner fragen deshalb, ob die alte Felsarchitektur Lehren für Schutzräume in einer heißeren Welt bietet. Den Rahmen für den Bericht bildete die UN-Klimakonferenz im türkischen Antalya.

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Die Anlage gehört zum Unesco-Welterbe. Das Ministerium beschreibt Ställe, Lager, Speiseräume, eine Kirche, Räume für die Weinherstellung und einen Schacht von 55 Metern für Luft und Wasser. Geöffnet ist sie seit 1965, begehbar ist aber nur rund ein Zehntel. Wer die ersten Gänge grub, ist ungeklärt.