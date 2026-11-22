Die Weltklimakonferenz COP31 in Antalya endet ohne Einigung. Die EU und Panama lehnen den Entwurf ab, da keine konkreten Pläne zur Kohle-Öl-Gas-Abkehr enthalten sind.

Die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz COP31 in Antalya haben am Sonntagnachmittag in einem Eklat geendet, nachdem sich die internationalen Delegationen nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen konnten. Konferenzauskunften zufolge zogen der Konferenzpräsident Murat Kurum und mehrere weitere Akteure den vorgelegten Beschlusstext zurück, da ein grundlegender Konsens zwischen den teilnehmenden Nationen fehlte. Dieser Misserfolg markiert einen deutlichen Rückschlag für die multilaterale Klimapolitik in dieser Phase der Gespräche.

Detaillierte Gründe für das Scheitern

Der Hauptgrund für das Scheitern der Verhandlungen lag in der fehlenden Verpflichtung der Staaten zur Abkehr von fossilen Brennstoffen. Der vorgelegte Entwurf enthielt kein ausdrückliches Bekenntnis zur Beendigung der Nutzung von Kohle, Öl und Gas, was von zahlreichen Delegationen, darunter Deutschland und weitere EU-Länder, scharf kritisiert wurde. Diese Staaten argumentierten, dass der neue Text weit hinter den in früheren Jahren erzielteren Beschlüssen zurückfiele und somit keine Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel darstellte.

Also read COP31 in Antalya: Türkei und Australien erzielen letzter Kompromiss

Besonders problematisch war für die Kritiker das Fehlen eines konkreten Fahrplans. Der Entwurf sah keine spezifischen Mechanismen oder Zeitpläne vor, wie die einzelnen Nationen ihren Verbrauch von Kohle, Öl und Gas in der Zukunft deutlich reduzieren sollen. Ohne diese operativen Details und verbindlichen Ziele sahen die Abgelehner keine Möglichkeit, die vereinbarten Klimaziele effektiv umzusetzen oder voranzutreiben.

Positionen der EU und internationaler Partner

Die Europäische Union, vertreten durch den irischen Umweltminister Darragh O'Brien, äußerte sich im Namen der gesamten EU-Koalition eindeutig ablehnend zur vorgeschlagenen Resolution. O'Brien betonte, dass der vorliegende Text der akuten Klimakrise in keiner Weise gerecht werde und die Ernsthaftigkeit der globalen Herausforderungen unterschätze. Diese Position spiegelte die breite Unzufriedenheit innerhalb der europäischen Delegation wider, die auf klare und durchsetzbare Maßnahmen drängte.

Advertisement

Neben der Europäischen Union lehnte auch Panama die vorgelegte Abschlusserklärung ausdrücklich ab. Die gemeinsame Absage dieser beiden Parteien trug maßgeblich dazu bei, dass der Konferenzpräsident Murat Kurum gezwungen war, den Entwurf am Sonntagnachmittag zurückzuziehen. Murat Kurum zog die Konsequenz aus dem heftigen Widerstand mehrerer Staaten und stoppte die Formalisierung des Textes im Abschlussplenum, da die notwendige Mehrheit für die Annahme fehlte.

Konsequenzen und Ausblick für den Klimaschutz

Das Scheitern eines gemeinsamen Deals auf der COP31 bedeutet, dass die internationalen Klimaziele ohne eine verbindliche Abschlusserklärung dieser Konferenz verbleiben. Die Europäer hatten sich auf dem Klimagipfel in Dubai im Jahr 2023 noch grundsätzlich darauf verständigt, einen klaren Weg aus der Ära der fossilen Energien zu finden. Die Nichtaufnahme einer entsprechenden Formulierung in den aktuellen Entwurf wird als Bruch dieser spirituellen Kontinuität gewertet, da die in Dubai getroffenen Vereinbarungen nun nicht in die Praxis übersetzt wurden.

Die EU kritisierte erneut, dass die bisherigen Beschlüsse ohne eine klare Richtungsänderung nicht ausreichend vorangebracht würden. Für die betroffenen Bürger, Verbraucher und die globale Wirtschaft bedeutet dies eine Unsicherheit bezüglich der künftigen Regulierung und der Geschwindigkeit der Energiewende. Ohne eine gemeinsame Sprache und verbindliche Schritte drohen weitere Verzögerungen bei der Anpassung an die klimatischen Veränderungen, was die langfristigen ökologischen und ökonomischen Ziele gefährdet.