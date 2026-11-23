Die Klimaverhandlungen in Antalya enden im Chaos. Die EU, Panama und Inselstaaten blockieren den Beschluss wegen ausbleibender Kohle-Pläne und CCS-Ziele.

Die Klimaverhandlungen auf der COP29 in der türkischen Stadt Antalya sind in einem offenen Konflikt mit der Europäischen Union, Panama und einer Gruppe von Inselstaaten gescheitert. Der geplante Abschlussbeschluss wurde von diesen drei wichtigen Akteuren kategorisch verweigert, wodurch die erwartete Einigung zur weltweiten Klimaschutzpolitik platzt. Die Weltgemeinschaft hatte sich ursprünglich darauf geeinigt, vor allem im Bereich des Klimaschutzes konkrete Schritte zu unternehmen, doch diese Absicht zerbrach an den fundamentalen Differenzen zwischen den Industriestaaten und den Ölexporteuren sowie deren Verbündeten.

Diplomatisches Chaos und scheiternde Präsidentschaft

Die doppelte Präsidentschaft aus der Türkei und Australien, die für ihre konstruktive Zusammenarbeit und klare Arbeitsteilung gelobt worden war, versagte bei der eigentlichen Verhandlungsführung. Während die Türkei als Gastgeber agierte, übernahm Australien die technische Leitung, doch Kompromissvorschläge wurden erst zwei Tage vor dem offiziellen Verhandlungsende am vergangenen Freitag vorgelegt. Dieser späte Entwurf enthielt zwar Ziele für die weltweite Elektrifizierung, führte aber erstmals kontroverse Ziele für die umstrittene Technologie der Kohlendioxid-Abscheidung und -Speicherung (CCS) ein, was die Delegationen sofort überschlug.

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Am selben Donnerstag reagierte die mittelamerikanische Regierung mit der Veröffentlichung eines eigenen Positionspapiers. Panama stellte die Zustimmung zum Hauptdokument unter die Bedingung einer globalen Deckelung der Ölproduktion auf dem aktuellen Niveau. Diese Forderung erschien den meisten Delegierten als praktisch unerfüllbar, da sich zwei weitere entscheidende Länder am gleichen Tag bereits auf eine Erhöhung der Produktion und Lieferung von Ölprodukten verständigten. Fachexperten hielten zu diesem Zeitpunkt die Verhandlungen noch für möglich, da das Erhöhen des Drucks kurz vor Ende eine gängige Taktik ist.

Vorwürfe intransparenter Strukturen und mangelnder Transparenz

Als die Verlängerung der Verhandlungen am Samstag bekannt wurde und diese rund um die Uhr liefen, zeigte sich das massive Problem der Informationskontrolle. Die Teilnehmer litten unter extremer Erschöpfung durch den Verhandlungsmarathon, da die Präsidentschaft den Delegierten nicht den vollständigen Text, sondern nur einzelne Textbausteine zur Aushandlung in verschiedenen Ländergruppen gab. Diese fragmented Kommunikation führte dazu, dass selbst die Abgesandten nur einen winzigen Bruchteil des tatsächlichen Verhandlungsstands kannten, was in den Reihen der Diplomaten für große Frustration sorgte.

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Neben der inhaltlichen Blockade wuchs auch der Unmut über die Prozesseffizienz. Teilnehmer nannten den Ablauf chaotisch und übten scharfe Kritik an der mangelnden Struktur sowie an fehlenden klaren Fristen. Die Präsidentschaft habe keine gute Arbeit geleistet, hieß es aus den Reihen der Betroffenen. Hinzu kam der Ausschluss der sonst zugelassenen Beobachter, was den Vorwurf der mangelnden Transparenz weiter befeuerte. Erst in der Nacht zu Sonntag veröffentlichte die Präsidentschaft das gesamte Papier, nachdem sich die Lage bereits zugespitzt hatte.

Die strategische Blockade durch Ölstaaten und die Reaktion der EU

Der entscheidende Punkt des Konflikts war die Behandlung fossiler Brennstoffe. Im veröffentlichten Text spielte die CO2-Abscheidung weiterhin eine große Rolle, während Kohle, Öl und Gas mit keinem einzigen Wort erwähnt wurden. Für die Europäische Union war dies ein zentrales Problem, da sie explizit die Abkehr von fossilen Energien festgeschrieben wissen wollte. Die Blockadehaltung der Ölstaaten Saudi-Arabien und Russland war jedoch zu stark, da es der EU versäumt hatte, diese Länder durch Vorreiterallianzen frühzeitig zu isolieren.

Trotz dieser Erkenntnisse blieb der deutsche Koalitionsverbund mit der Sozialdemokratischen Partei an der Seite der anderen EU-Minister nicht untätig. Sie kehrten um zwei Uhr nachts auf das Konferenzgelände zurück, um sich mit den anderen Mitgliedstaaten zu beraten. Die Situation wurde als schwierig und der Ausgang als völlig offen eingestuft. In den frühen Morgenstunden versuchten die Europäer noch, den Beschluss mit einem neuen Text zu retten, der jedoch keine nennenswerten Änderungen enthielt.

Entscheidung für keinen schlechten Deal und unmittelbare Folgen

Als gegen 13.00 Uhr erneut ein neuer Text der Präsidentschaft ohne wesentliche Modifikationen veröffentlicht wurde, führte dies zur endgültigen Zuspitzung. Die Europäische Union, Panama und die Inselstaaten zogen ihren Rückenwind vollständig zurück und entschieden sich für die klare Linie, einen schlechten Deal zu verweigern. Aus dem Plenarsaal ertönte daraufhin lauter Applaus für diese Haltung.

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Der finale Stand zeigt, dass die Gesandten sich nicht auf den nötigen Konsens einigen konnten, sodass der entscheidende Teil des Papiers nicht verabschiedet wird. Die diplomatischen Spannungen, die durch die mangelnde Transparenz und die inhaltlichen Grabenkriege um Kohle und CCS verursacht wurden, haben zu einem historischen Eklat auf der Klimakonferenz geführt. Die Verantwortlichkeiten für das misslungene Ergebnis liegen nun offen auf dem Tisch, wobei die Präsidentschaft die Hauptkritik für den strukturellen Misserfolg zu tragen hat.