Verhandlungen auf der COP29 in Abu Dhabi gehen in die Verlängerung. EU und 25 Staaten kritisieren den fehlenden Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle sowie unkonkrete Klimaziele in der Entwurfsfassung.

Die Verhandlungen auf dem Klimagipfel COP29 in Abu Dhabi haben sich bis weit in die Nacht verzögert und dauerten auch nach dem geplanten offiziellen Ende um 18 Uhr Ortszeit (16 Uhr MEZ) an. Tausende Delegierte aus aller Welt blieben in den Hallen, um über eine Abschlusserklärung zu streiten, die zahlreiche Kritikpunkte enthält. Die Gespräche zogen sich ins Wochenende hinein, wobei Beobachter erwarten, dass der Konsens der knapp 200 teilnehmenden Staaten schwer zu erreichen ist.

EU kritisiert Ausfall fossiler Energien

Die Europäische Union äußerte sich wenige Stunden vor dem geplanten Abschluss frustriert über den aktuellen Entwurf. EU-Vertreter nannten es einen Schlag ins Gesicht, dass in der Entwürfe nicht einmal der unumgängliche Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle erwähnt wird. Dahinter vermuten Experten Ölförderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland, die als Blockademacht gelten. Beschlüsse auf den alljährlichen Klimakonferenzen, im UN-Jargon COP genannt, müssen im Konsens von allen Staaten gefällt werden, was die Verhandlungen erheblich erschwert.

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Frankreich und elf weitere Staaten pochten mit einem gemeinsamen Papier darauf, dass die Abschlusserklärung einen klaren Abschied von fossilen Energien enthalten müsse. Auch die Emissionen des besonders schädlichen Treibhausgases Methan müssten deutlich schneller sinken. Der panamaische Umweltminister Schneider erklärte auf einer Pressekonferenz: Es sei nicht akzeptabel, eine COP-Abschlusserklärung zu haben, die fossile Brennstoffe nicht einmal erwähnt. Er fügte hinzu, dass einige Staaten den Begriff nicht benutzen wollen, weil sie viel Geld damit verdienen.

54 Staaten fordern klare Verabredungen

Eine Allianz von rund 25 Staaten, die 54 Staaten mit knapp einer Milliarde Menschen vertritt, übte scharfe Kritik. Die Chefverhandlerin aus Ghana, Zanetor Agyeman-Rawlings, äußerte sich unzufrieden. Man sei nach Antalya gekommen, um klare Verabredungen über die versprochene Verdreifachung der Hilfsgelder zur Anpassung an die Folgen der Klimakrise zu treffen. Doch der Vorschlag sei gar nicht erst auf die Tagesordnung genommen worden. Im aktuellen Textentwurf finde sich dazu nichts Näheres.

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Agyeman-Rawlings betonte, dass die öffentlichen Mittel der Industriestaaten dafür im Jahr 2024 lediglich 28,2 bis 31,7 Milliarden US-Dollar betrugen. Dem stehe ein viel höherer Bedarf entgegen. Sie forderte eine feste Ausgangsbasis für die Verdreifachung, jährliche Meilensteine, ein öffentliches Monitoring sowie einen Umsetzungsplan. Bis zur Klimakonferenz 2027 in Äthiopien soll ein Bericht dazu entstehen. Auch die NGO Germanwatch rügte, dass die Industriestaaten bei der Klimafinanzierung unkonkret geblieben sind.

Debatte um weltweites Elektrifizierungsziel

Neben den Finanzierungsthemen geht es in den Verhandlungen auch um die Frage, ob man sich auf ein weltweites Elektrifizierungsziel einigen kann. Die türkische Präsidentschaft hat vorgeschlagen, den Anteil von Strom am Endenergieverbrauch global zu steigern. Gemeint ist die Energie, die Haushalte, Industrie, Verkehrsteilnehmer, Dienstleister sowie Datenzentren und Landwirte tatsächlich nutzen. Dies brächte große Effizienzgewinne mit sich und würde dem Klimaschutz helfen, besonders wenn der Strom aus erneuerbaren Quellen stammt.

Gestritten wird darüber, ob im Text festgehalten werden soll, dass der Strom aus sauberen Energiequellen wie Sonne, Wasser oder Wind kommen muss. Mit fast 200 Staaten einen solchen Konsens zu finden, gestaltet sich schwierig. Das Ziel der Weltgemeinschaft, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, ist laut UN-Umweltprogramm mit der aktuellen Klimapolitik nicht mehr zu halten. Die Hoffnung liegt nun darin, die Überschreitung dieser Marke zeitlich zu begrenzen und die Temperatur so bald wie möglich wieder zu senken.

Kurswechsel und Dringlichkeit

Im aktuellen Textentwurf ist eine Tempersenkung angepeilt, allerdings ohne ein konkretes Zieldatum wie das Ende des Jahrhunderts. Gefragt wäre ein drastischer Kurswechsel, da die Erde derzeit einem anderen Pfad folgt. Die Dringlichkeit der Situation wird durch die anhaltenden Verhandlungen und die offenen Konfliktpunkte zwischen den teilnehmenden Nationen deutlich. Beobachter gehen davon aus, dass die Delegationen noch mehrere Stunden oder sogar Tage verbringen müssen, um einen Kompromiss zu finden, der von allen Parteien akzeptiert wird.