Die UN-Klimakonferenz in Antalya nähert sich dem Ende. Der neue Entwurf anerkennt das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr als erreichbar, nennt aber keine fossilen Brennstoffe explizit.

Die 31. UN-Klimakonferenz in Antalya, Turkey, steht kurz vor ihrem Finale nach zähen Verhandlungen bis tief in die Nacht. Knapp 200 Staaten sollen am Morgen über einen neuen Entwurf für die Abschlusserklärung abstimmen. In diesem Dokument wird offiziell anerkannt, dass das Ziel der Erderhitzung auf maximal 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau nicht mehr erreicht werden kann. Gleichzeitig verzichtet der Text auf eine explizite Nennung von Öl, Kohle und Gas, was den Forderungen der deutschen Delegation unter Bundesumweltminister Carsten Schneider widerspricht.

Kerninhalt des Abschlusstextes

Der zehnseitige Papierentwurf der Konferenzleitung enthält keine direkten Aufforderungen zur Abschaltung fossiler Energieträger. Anders als erhofft, werden die Begriffe Öl, Kohle und Gas nicht ausdrücklich erwähnt. Stattdessen gibt es einen allgemeinen Querverweis auf den Beschluss aus Dubai im Jahr 2023. Dieser Beschluss sieht vor, dass sich die Welt schrittweise von fossilen Energieträgern verabschieden soll, welche die Haupttreiber der eskalierenden Klimakrise sind. Die Delegationen der Staaten haben Zeit zur Prüfung, bevor das Plenum ab 9 Uhr Ortszeit, was 7 Uhr MEZ entspricht, zur Abstimmung zusammentritt.

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Kritik der Umweltverbände und Delegation

Der Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser, reagierte empört auf den aktuellen Verhandlungstext. Er nannte es unfassbar, dass jegliche Erwähnung der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas fehle. Kaiser warnte, dass der Text das Geschäftsmodell der großen Öl- und Gaskonzerne bis ins nächste Jahrhundert verlängere. Er betonte, dass diese Ergebnisse von Umweltminister Carsten Schneider und der Europäischen Union gemeinsam mit den Inselstaaten und vulnerablen Staatengruppen nicht akzeptiert werden dürften. Aus deutschen Delegationskreisen hieß es, die Situation sei schwierig und der Ausgang offen.

Politische Spannungen und Verhandlungsstand

Konferenzpräsident Murat Kurum appellierte an den Einigungswillen der Klimadiplomaten. Er erklärte, dass sich die Gräben zwischen den Ländern schlossen, obwohl zweiwöchige Verhandlungen in Antalya bis zuletzt zerstritten waren. Die Türkei führt die Konferenz gemeinsam mit Australien. Minister Murat Kurum amtiert als Präsident, während Chris Bowen die Verhandlungsleitung übernimmt. Ein nicht nament genannter EU-Vertreter warnte vor der realen Möglichkeit, dass die Konferenz ohne Vereinbarung ende. Ölstaaten wie Saudi-Arabien führen einen heftigen Abwehrkampf gegen konkrete Ausstiegssprachen.

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Auswirkungen und technische Details

Der Text erkennt an, dass das Pariser Ziel von 2015 verfehlt wird. Man wolle die Überschreitung der 1,5-Grad-Marke jedoch in ihrem Ausmaß und ihrer Dauer begrenzen. Dies ist wichtig, um katastrophale Folgen abzuwenden. Bereits jetzt gibt es heftigere Hitzewellen, Dürren, Stürme und Waldbrände. Ein UN-Bericht stuft das Reißen der Marke als unvermeidbar ein. Im günstigsten Fall sollen bis Mitte des Jahrhunderts 1,7 bis 1,8 Grad gehalten werden. Dafür wären beispiellose Senkungen der Treibhausgase erforderlich: 18 Prozent bis 2030 und 45 Prozent bis 2035.

Elektrifizierung als Kompromissformel

Unter der kritischen Marke zu bleiben ist laut Klimawissenschaft entscheidend. Der Gastgeber schlug ein Ziel zur beschleunigten Elektrifizierung vor. Bis 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von aktuell 23 auf 35 Prozent steigen. Gemeint ist die Energie für Haushalte, Industrie, Verkehr, Dienstleister, Datenzentren und Landwirte. Im Textentwurf ist lediglich die Rede von Bemühungen, die Nutzung sauberer Energie zu steigern. Experten weisen darauf hin, dass dies auch Atomkraft einschließt, was den Klimaschutzverbänden nicht genügte.