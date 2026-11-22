Die EU und zahlreiche Staaten lehnen den neuen Klimaschutz-Entwurf in Antalya scharf ab. Kritiker monieren das Fehlen von Kohle, Öl und Gas. Die Verhandlungen drohen zu scheitern.

Bei der 31. UN-Klimakonferenz in Antalya herrscht massive Unstimmigkeit zwischen der Europaischen Union, verbundeten Staaten und der Konferenzleitung. Die turkische Präsidentschaft hat am Sonntagmorgen neue Kompromissvorschlage vorgelegt, die von vielen Teilnehmern scharf kritisiert werden. Die französische Umweltministerin Monique Barbut warnte vor einem inakzeptablen Rickgang in den Klimaverhandlungen.

Scharfe Kritik an fehlenden fossilen Ausstiegen

Monique Barbut verwies darauf, dass der am Sonntag vorgelegte Text schwacher sei als der vorherige Entwurf. Ihr zufolge wird in dem Dokument kein expliziter Ausstieg aus Kohle, Ol und Gas gefordert. Die Europaische Union habe die gesamte Nacht hindurch an einem Kompromiss gearbeitet, dieser sei jedoch abgelehnt worden. Barbut betonte, dass wahrend der Verhandlungen die Temperaturen weiter steigen und Klimakatastrophen sich vervielfachen.

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Der aktuelle Entwurf der Konferenzleitung ist zehn Seiten lang. Er anerkennt zwar, dass das Pariser Ziel von 1,5 Grad Erwärmung nicht mehr erreicht werden kann. Gleichzeitig wird angestrebt, die Dauer und das Ausmaß der Uberschreitung der Marke zu begrenzen. Fossile Energietrager werden jedoch nicht namentlich erwahnt. Dies entspricht nicht den Hoffnungen der deutschen Delegation und zahlreicher Klimaschutzverbande. Olforderstaaten wie Saudi-Arabien haben sich nach Angaben von Beobachtern erfolgreich gegen eine solche Nennung gestellt.

Turkei hofft auf letzten Augenblick

Turkischer Umweltminister Murat Kurum, der als Konferenzprasident agiert, vertritt die Ansicht, dass ein breiter Kompromiss nahezusehen sei. Er hoffe auf eine Losung im letzten Augenblick, bevor es zu einer langfristigen Blockade der UN-Klimaverhandlungen komme. Kurum betonte, dass noch einige kleine Punkte offen seien und die Annahme des Beschlusses einen bedeutenden Erfolg darstellen wuirde. Der Entwurf wurde fruh am Morgen veroffentlicht, ungefahr 32 Stunden nach dem eigentlich vorgesehenen Konferenzende am Freitag.

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Die Abstimmung im Plenum sollte um 9 Uhr Ortszeit, was 7 Uhr MEZ entspricht, erfolgen. Insgesamt knapp 200 Staaten waren aufgerufen, uber den neuen Text fur eine Abschlusserklarung abzustimmen. Die Konferenz wird von einer gemeinsamen Pradsidentschaft der Turkei und Australiens gefuhrt. Wahrend Kurum als Prasident auftritt, ubt Chris Bowen die Verhandlungsleitung fur Australien aus.

Deutsche Delegation berat uber Haltung

Auch eine Zustimmung Deutschlands und der Europaischen Union ist aktuell noch unsicher. Ein nicht namentlich genannter EU-Vertreter erklarte gegenuber der Nachrichtenagentur AFP, dass die reale Moglichkeit bestehe, die Klimakonferenz ohne Vereinbarung zu beenden. Aus Kreisen der deutschen Delegationskreisen wurde mitgeteilt, dass Bundesumweltminister Carsten Schneider der SPD nach der Veroffentlichung des Textentwurfs in der Nacht zu den anderen EU-Ministern auf das Konferenzzuruckgekehrt sei.

Gemeinsam mit den Verbundeten wird die Lage analysiert. Es herrsche Unsicherheit regarding den weiteren Verlauf. Martin Kaiser, Geschaftsfuhrer von Greenpeace Deutschland, bezeichnete das Fehlen jeglicher Erwahnung der fossilen Energietrager Kohle, Ol und Gas als unfassbar. Er warnte davor, dass das Geschaftsmodell der groBen Ol- und Gaskonzerne bis ins nachste Jahrhundert verlangert werde. Er forderte, diese Entwicklung durfe von Umweltminister Schneider, der EU und Inselstaaten nicht akzeptiert werden.

Elektrifizierung und klimawissenschaftliche Fakten

Trotz der kontroversen Debatten um fossile Brennstoffe enthalt der Text das vom Gastgeber vorgeschlagene Ziel einer beschleunigten Elektrifizierung. Bis zum Jahr 2035 soll der Anteil von Strom am Endenergieverbrauch von aktuell 23 Prozent auf 35 Prozent steigen. Dies umfasst Energie, die von Haushalten, Industrie, Verkehr, Dienstleistern, Datenzentren und Landwirten genutzt wird. Das Ziel ist es, weltweit mehr Fahrzeuge, Heizungen und Industrieanlagen mit Strom zu betreiben.

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Laut eines UN-Berichts ist das Uberschreiten der 1,5-Grad-Marke inzwischen unvermeidlich. Im gunstigsten Szenario konnten bis zur Jahrhundertmitte 1,7 bis 1,8 Grad gehalten werden. Dafur waren jedoch beispiellose Senkungen bei Treibhausgasen erforderlich. Dies bedeutede eine Reduktion um 18 Prozent bis 2030 und um 45 Prozent bis 2035. Solche radikalen Senkungen zeigen sich in den bisherigen globalen Anstrengungen nicht ab.