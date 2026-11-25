Die Klimakonferenz in Antalya scheiterte an verbindlichen Maßnahmen, doch Indigene Rechte und Schutz vor Rohstoffabbau gewinnen international an Bedeutung.

Die Klimakonferenz in Antalya hat keine verbindlichen Fortschritte im Kampf gegen den Klimawandel gebracht, obwohl das Ereignis als wichtiges Signal für den globalen Umweltschutz galt. Mehr als 90 Staaten haben zwar ihre Absicht bekundet, den Klimawandel einzudämmen, doch konkrete Vereinbarungen fehlten. Die Teilnehmer kamen aus aller Welt, um über die Dringlichkeit der Erderwärmung zu diskutieren, doch am Ende standen sich die Nationen mit unterschiedlichen Interessen gegenüber, ohne eine gemeinsame Strategie zu etablieren. Der Mangel an einem Konsens unter fast 200 Staaten verdeutlicht die Komplexität der globalen Klimapolitik und die Schwierigkeit, gemeinsame Ziele zu definieren.

Wasserknappheit und Schifffahrt am Oberlauf

Während die Politiker in Antalya debattierten, zeigte sich in der Realität eine bereits eingetretene Krise: Der Fluss am Oberlauf führte so wenig Wasser, dass große Boote nicht mehr fahren konnten. Normalerweise reicht die Wassermenge aus, um den Schiffverkehr reibungslos zu gewährleisten, doch die aktuelle Niedrigwasserlage hat diese Transportroute unbrauchbar gemacht. Für die Menschen, die auf diesen Fluss als wichtigsten Verkehrsweg angewiesen sind, hat dies gravierende Folgen für den Handel und die lokale Versorgung.

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Bergbauprojekte auf indigenem Land

Der Druck auf indigene Gemeinschaften wächst durch den Bedarf an Rohstoffen für die Energiewende. Daten der University of Queensland zeigen, dass mehr als die Hälfte der über 5.000 Bergbauprojekte für Energiewende-Rohstoffe auf oder nahe indigenem Land liegt. Bei Lithium betrifft dies Stauseen und Stromtrassen. In Argentinien und Chile fürchten Gemeinden der Kolla und Lickanantay, dass der Lithiumabbau ihre ohnehin knappen Wasservorräte gefährdet. Auch in Brasilien breitet sich der Lithiumabbau rasant aus, etwa im Bundesstaat Minas Gerais, wo indigene Gemeinschaften betroffen sind, aber nicht konsultiert wurden.

Rechtliche Konflikte in Norwegen und Ecuador

Auch in Europa und Südamerika führen Rohstoffprojekte zu Konflikten mit indigenen Völkern. 2021 entschied Norwegens Oberster Gerichtshof, dass die Windparks auf der Halbinsel Fosen die Rechte samischer Rentierhalter verletzen. Dennoch laufen die Windräder weiter, was die Lücke zwischen rechtlichen Urteilen und deren Umsetzung zeigt. In Ecuador stimmten 2023 fast 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler dafür, das Öl in einem Feld nicht weiter zu erschließen, doch politische Entscheidungen stehen oft im Widerspruch zu solchen Volksentscheiden. Die Klimakonferenz in Belém hat dieses Recht 2025 ausdrücklich anerkannt, doch Antalya sollte es mit Leben füllen, was nicht geschah.

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Folgen für Klima und Menschenrechte

Werden indigene Gebiete für Bergwerke und Bohrtürme geöffnet, zahlen alle den Preis, am Juruá ebenso wie in Deutschland. Menschenrechte, Artenvielfalt und Klima dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Indigene Völker gehören ins Zentrum der Klimapolitik, nicht an ihren Rand, nur so kann der Druck verringert werden, ständig neue Rohstoffvorkommen erschließen zu müssen. Die Zerstörung ihrer Territorien und die Missachtung ihrer Rechte zugunsten der Rohstoffgewinnung drohen sich zu wiederholen, was sie seit Jahrhunderten erleben.

Pfad der unabhängigen Maßnahmen

Auch ohne Einigung in Antalya können und müssen Staaten handeln, allein oder in Bündnissen. Länder wie Brasilien sind gefordert, indigene Gebiete rechtlich anzuerkennen und wirksam zu schützen. Sie sollten das Recht auf Zustimmung gesetzlich verankern und die Gebiete der indigenen Völker respektieren. Sie dürfen anderswo nicht hinnehmen, was sie im eigenen Land nie akzeptieren würden. Ein starkes Lieferkettengesetz ist dafür unverzichtbar. Die Partnerschaften mit Ländern wie Brasilien und Chile müssen verbindlich an Umwelt- und Menschenrechtsstandards geknüpft werden. Die Klimakonferenz in Antalya hat gezeigt, wie schwer ein Konsens ist, doch der Juruá, die Indigenen Völker und wir selbst haben keine Zeit mehr zu warten.